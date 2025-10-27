Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi

Kohtla-Järve gümnaasiumi endine direktor Hendrik Agur alustas 1. augustist tööd Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhina. Seni on täitnud Kohtla-Järve gümnaasiumi juhi ülesandeid Jõhvi gümnaasiumi direktor Tatjana Ait.

Kuna konkursi esimeses etapis ei õnnestunud uut direktorit leida, siis mindi edasi sihtotsinguga, teatas ministeerium. Komisjon valis kahe sihtotsinguga leitud kandidaadi hulgast välja Aet Kruusimägi. Valiku komisjoni kuulusid kuus liiget. Lisaks ministeeriumi töötajatele olid esindatud ka hoolekogu, õpilasesindus ja riigigümnaasiumi direktor.

Kruusimägi on alates 2017. aastast töötanud erinevatel ametikohtadel Võsu koolis ning viimased viis aastat on ta olnud koolijuht. Ta on omandanud magistrikraadi Tartu ülikoolis.

Uus direktor alustab Kohtla-Järve gümnaasiumis tööd alates 5. jaanuarist 2026.

Ministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juhi Raivo Trummali sõnul on Kruusimägil tugev motivatsioon liituda riigikoolide perega ja hakata Kohtla-Järve haridusellu panustama.

"Aet on pühendunud koolijuht, kes on oma tänase töökoha, Võsu kooli arendanud kogukonnas hinnatud õppeasutuseks. Tal on mitmekesine haridusvaldkonnas töötamise kogemus ning kindel visioon riigigümnaasiumi tulevikust. Aet tõi olulisena välja kohaliku piirkonna väärtustamise, mis aitab tugevdada kooli sidet kogukonnaga," ütles Trummal.

Kruusimägi toob esile, et juhina on tema eesmärgiks olnud luua koolikultuur, kus väärtustatakse professionaalsuse kõrval hoolivust. "Hindan süsteemsust, läbimõeldud otsuseid ja järjepidevust, olles sealjuures lahendustele orienteeritud. Ka uues koolis näen oma rolli eelkõige meeskonna toetajana, kes loob tingimused selleks, et õpetajad saaksid keskenduda oma põhieesmärgile – õpilaste arengule."

Kohtla-Järve gümnaasiumis on 248 õpilast.