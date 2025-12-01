X!

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus läheb üle eestikeelsele õppele

Eesti
Foto: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Ida-Viru kutsehariduskeskuses on talvine vastuvõtt kooli ajaloos esimene, kus kõikidel aladel hakkab õppetöö olema vaid eesti keeles. Kehva riigikeeleoskusega õppuritele lubatakse järeleaitamistunde. Kool otsib ka eesti keelt oskavaid õpetajaid.

Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppekohad asuvad Narvas, Sillamäel ja Jõhvis. Talvine vastuvõtt toimub koolis 17 erialal ja esimest korda toimub õppetöö vaid eesti keeles.

"Tahan julgustada tulla meie juurde õppima ka neid, kes täna kahtlevad oma riigikeele oskuses, sest kutsehariduskeskus pöörab suurt tähelepanu eesti keele õppe toetamisele. Meil on ette nähtud täiendav keeleõpe ja samamoodi lisategevused nii eestikeelse huvihariduse näol kui ka näiteks keelekohvikute vormis," ütles Ida-Viru kutsehariduskeskuse turundusjuht Virve Linder.

Paljudele erialadele toimub Ida-Viru kutsehariduskeskuses vastuvõtt õiglase ülemineku fondi toel.

"Freespingi operaator, tehnoloogiaprotsesside operaator, hooneautomaatik, mehhatroonik - need on erialad, mida igal pool tööstuses vaja läheb. Nii et kes tahab astuda sammu inseneeriale lähemale kutsehariduse kaudu, siis olete teretulnud kandideerima," sõnas Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppejuht Kristi Aron.

Ida-Viru kutsehariduskeskus otsib eesti keelt oskavaid töötajaid. Praegu on kutseõpetaja puudu viiel erialal.

"Me pidevalt otsime õpetajaid juurde. Nii et ka praegu on meil konkursid jälle avatud. See on seotud lihtsalt eestikeelsele õppele üleminekuga, nii et ootame ka õpetajaid kandideerima," ütles Aron.

11. jaanuaril lõppeval talvisel vastuvõtul võetakse Ida-Viru kutsehariduskeskusesse õppima üle 300 inimese.

