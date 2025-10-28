X!

Ladõnskaja-Kubits: jälgin murega mitte Tallinnas, vaid Ida-Virus toimuvat

Eesti
Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Autor/allikas: ERR
Eesti

Esmaspäeval erakonnast Isamaa väljaastumisest teatanud Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa sõnul ei soovi ta anda kõrvalt nõu, kas Isamaa peaks tegema Tallinnas võimuliidu Keskerakonnaga või mitte. Tema sõnul jälgib ta murega hoopis seda, mis toimub Ida-Virumaal.

"Seal (Ida-Virumaal – toim) on kõige kriitilisem olukord. Ja need koalitsiooniläbirääkimised, mis seal toimuvad, ma tahaks rohkem teada, kui sundseisus on Katri Raik. Mis tulemused sealt tulevad ja mis on peidetud ridade vahele. See on kõige olulisem. Ma pigem mõtlen selle peale. Aga kes kellega teeb Tallinnas, seal alati on midagi, mida sa päriselt ei tea, kui sa asjade juures pole. On olemas mingi vaikus, mis jääb esialgu ruumi. Ja las jääb."

Vaadates oma 2014. aastal alanud poliitikukarjäärile tagasi tõi Ladõnskaja-Kubits välja mitmeid võtmekohti. Üks oli see, kui ta 2019. aasta aprillis hääletas riigikogus Isamaa (tollal IRL), Keskerakonna ja EKRE koalitsiooni vastu.

"See oli väga emotsionaalne ja stressirohke periood, aga ma sain välja öelda seda, mida ma tol hetkel mõtlesin ja tahtsin välja öelda. Teiseks häälte ülelugemine (2015. aastal  häälte kordusülelugemisel edestas ta vaid ühe häälega Sven Sesterit ja pääses riigikogusse – toim). Aga kindlasti ka eesti keele majad. Kõige huvitavam periood poliitikas oli aga selle esimesed paar aastat, kui minust sai erakonna aseesimees."

Ladõnskaja-Kubits lisas, et soovitab enda näitel olla riigikogus järjest maksimaalselt kaks ametiaega ja siis kasvõi korraks lahkuda, et mitte võõranduda elust. Edaspidi soovib Ladõnskaja-Kubits pühenduda loomingulistele väljakutsetele, sest usub, et saab ka nii ühiskonnas toimuvat mõjutada samamoodi, nagu ta oma eelmistes ametites ajakirjaniku ja poliitikuna tegi.

Saates mängiti ette ka Terevisiooni saatelõik aastast 2014, kui Ladõnskaja-Kubits käis samuti "Terevisioonis" ja rääkis põhjustest, miks ta Isamaaga (tollal IRL) liitus ja mida ta Isamaas ja poliitikas tahab ära teha. Kommenteerides 11 aastat hiljem seda saatelõiku ütles Ladõnskaja-Kubits, et tal ei ole põhjust häbeneda oma aastatetaguste väljaütlemiste pärast ja samu vaateid jagab ta ka täna.

2014. aastast erakonda Isamaa kuulunud endine riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits teatas esmaspäeval, et astus esmaspäeval erakonnast välja. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:57

Ladõnskaja-Kubits: jälgin murega mitte Tallinnas, vaid Ida-Virus toimuvat

08:45

WSJ: optimism on Wall Streetil tagasi

08:43

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:33

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

08:32

"Võimlas" räägitakse skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist

08:23

Ossinovski: Tallinna koalitsioonikõnelused peaksid algama sel nädalal

08:14

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

06:53

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad

06:26

Päästeamet testib teisipäeval äppide ohuteavituse toimimist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.10

Sõja 1342. päev: Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

27.10

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

27.10

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

27.10

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

27.10

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

05:46

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest

27.10

Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

27.10

Endine kultuuriministeeriumi kantsler võib saada vallavanemaks

27.10

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:32

"Võimlas" räägitakse skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist

08:14

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

27.10

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

loe: kultuur

08:33

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

27.10

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

27.10

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

27.10

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

loe: eeter

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

27.10

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

27.10

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

27.10

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

27.10

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

27.10

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

27.10

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

27.10

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

27.10

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

27.10

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

27.10

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

27.10

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

27.10

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

27.10

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo