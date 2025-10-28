Ladõnskaja-Kubits: jälgin murega mitte Tallinnas, vaid Ida-Virus toimuvat

Esmaspäeval erakonnast Isamaa väljaastumisest teatanud Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa sõnul ei soovi ta anda kõrvalt nõu, kas Isamaa peaks tegema Tallinnas võimuliidu Keskerakonnaga või mitte. Tema sõnul jälgib ta murega hoopis seda, mis toimub Ida-Virumaal.

"Seal (Ida-Virumaal – toim) on kõige kriitilisem olukord. Ja need koalitsiooniläbirääkimised, mis seal toimuvad, ma tahaks rohkem teada, kui sundseisus on Katri Raik. Mis tulemused sealt tulevad ja mis on peidetud ridade vahele. See on kõige olulisem. Ma pigem mõtlen selle peale. Aga kes kellega teeb Tallinnas, seal alati on midagi, mida sa päriselt ei tea, kui sa asjade juures pole. On olemas mingi vaikus, mis jääb esialgu ruumi. Ja las jääb."

Vaadates oma 2014. aastal alanud poliitikukarjäärile tagasi tõi Ladõnskaja-Kubits välja mitmeid võtmekohti. Üks oli see, kui ta 2019. aasta aprillis hääletas riigikogus Isamaa (tollal IRL), Keskerakonna ja EKRE koalitsiooni vastu.

"See oli väga emotsionaalne ja stressirohke periood, aga ma sain välja öelda seda, mida ma tol hetkel mõtlesin ja tahtsin välja öelda. Teiseks häälte ülelugemine (2015. aastal häälte kordusülelugemisel edestas ta vaid ühe häälega Sven Sesterit ja pääses riigikogusse – toim). Aga kindlasti ka eesti keele majad. Kõige huvitavam periood poliitikas oli aga selle esimesed paar aastat, kui minust sai erakonna aseesimees."

Ladõnskaja-Kubits lisas, et soovitab enda näitel olla riigikogus järjest maksimaalselt kaks ametiaega ja siis kasvõi korraks lahkuda, et mitte võõranduda elust. Edaspidi soovib Ladõnskaja-Kubits pühenduda loomingulistele väljakutsetele, sest usub, et saab ka nii ühiskonnas toimuvat mõjutada samamoodi, nagu ta oma eelmistes ametites ajakirjaniku ja poliitikuna tegi.

Saates mängiti ette ka Terevisiooni saatelõik aastast 2014, kui Ladõnskaja-Kubits käis samuti "Terevisioonis" ja rääkis põhjustest, miks ta Isamaaga (tollal IRL) liitus ja mida ta Isamaas ja poliitikas tahab ära teha. Kommenteerides 11 aastat hiljem seda saatelõiku ütles Ladõnskaja-Kubits, et tal ei ole põhjust häbeneda oma aastatetaguste väljaütlemiste pärast ja samu vaateid jagab ta ka täna.

