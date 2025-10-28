RIA jäi Eesti äpi ohuteavituse testiga rahule, Ole valmis! äpi teavitus hilines

Teisipäeval toimunud mobiilirakenduste ohuteavituse testis jäi Riigi Infosüsteemi Amet üldpildis rahule Eesti äpi ohuteavituse edastamisega, Ole valmis! rakenduse kaudu teavituse edastamisel oli aga probleeme, rääkis RIA personaalriigi osakonna juhataja Kai Kallas Vikerraadio saates "Uudis+".

Teisipäeval testis päästeamet RIA, naiskodukaitse ja siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) Eesti äpi ja Ole valmis! mobiilirakenduse kaudu kasutajatele EE-ALARM-i testteavituste saatmist.

Testteavitused pidid jõudma nendeni, kes on rakendused alla laadinud ja lubanud nimetatud äppidel ka endale teavitusi saata.

"Meie hindame, et ohuteavituse test täitis kindlasti oma eesmärgi. Eesti äpi teavitus saadeti välja täna kell 11.37 ning jõudis juba mõne sekundiga 130 000 mobiiliseadmesse, kus äpp oli alla laaditud ning seadistatud," rääkis Kallas.

Kallas nentis, et osadel kasutajatel pop-up teavitusi esile ei tulnud. "Need võivad olla seotud juba rakendusele lubade andmisega, kuid siit saamegi õppida ja analüüsida täiendavalt, kuidas seda paremaks muuta."

Teisipäevane test näitas Kallase sõnul, et ohuteavitused jõuavad kasutajateni kiiresti ja usaldusväärselt. "Aga tehniliselt vajab täpsustamist push notificationi'i funktsioon ja ka süsteemi koormustaluvus."

Ole valmis! äpi kaudu teavituste edastamisel või vastu võtmisel esines aga tõrkeid. Teade edastati kell 12.08, kuid kõigile kohale ei jõudnud.

Hiljem oli kasutajatel probleeme ka Eesti äppi sisse logimisega, mille täpsemaid põhjuseid asub RIA uurima. "Hetkel analüüsimegi, kas probleem oli seotud suurenenud koormusega peale teavituste väljasaatmist või juba mõne muu tehnilise teguriga," lausus Kallas.

Eesti äppi on alla laetud ligikaudu 160 000 telefoni, teated jõudsid aga 130 000 telefoni. Vahe tuleneb sellest, et kõik äpi alla laadinud telefonid ei ole seadistatud teavitusi lubama.

Teisipäeval testiti vaid äppide kaudu ohuteavituse edastamist. Laiem ohuteavituste testimine leiab aset detsembrikuu alguses.