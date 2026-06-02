Edaspidi saab politseinikele näidata Eesti äpist isikut tõendavat dokumenti

Riigi infosüsteemi amet (RIA) ja siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) on välja töötanud lahenduse, mis võimaldab patrullpolitseinikel e-politsei rakendusega töötelefonides ja tahvelarvutites kasutada Eesti äpi isikusamasuse tuvastamise funktsiooni. See tähendab, et sõidukijuht võib nüüd lisaks juhiloale või ID-kaardile esitada politseinikule tuvastamiseks enda dokumendi andmed läbi Eesti riigiäpi.

Kõige sagedamini tuleb inimesi tuvastada liiklusjärelevalves, kus patrullpolitseinikud puutuvad igapäevaselt liiklejatega kokku. Nüüdsest saavad politseinikud teha juhi andmete kontrollimiseks e-politsei rakenduse kaudu liiklusregistri päringu, kasutades riigiäpis kuvatavat QR-koodi. Füüsilise ID-kaardi ja juhiloa puhul sisestatakse päringu koostamiseks andmed infosüsteemi käsitsi.

PPA patrulltöö teenuse omanik Kristjan Toomi sõnul on selline lahendus täiendav abivahend.

"Kui varem oli dokumendi puudumisel inimese tuvastamiseks võimalik kasutada üksnes inimese enda öeldud nime või isikukoodi, siis nüüd saab vajalikud andmed kätte ka QR koodi skaneerimise teel," selgitas Toom ja lisas, et tuvastamine toimub reaalajas ning politseinik näeb ainult neid andmeid, mis on vajalikud inimese kindlakstegemiseks.

RIA personaalriigi osakonnajuht Kai Kallas ütles, et on hea meel näha Eesti äpi funktsioonide üha laiemat kasutuselevõttu avalikes teenustes.

"PPA otsus võtta kasutusele riigiäpi võimalus isikusamasuse kontrollimiseks on hea näide sellest, kuidas digilahendused muudavad asjaajamise inimeste jaoks lihtsamaks ja mugavamaks. Eest äpp pakub täiendavat turvalist võimalust oma andmete esitamiseks ning aitab ametnikel vajalikku teavet kiiresti kontrollida," märkis Kallas.

Eesti äpp ei kuva dokumenti ega loo uut dokumendiliiki, vaid esitab turvaliselt riikliku mobiilirakenduse kaudu olemasoleva kehtiva ID-kaardi või passi andmed. Samuti ei ole Eesti riigiäpp kõikjal isikusamasuse tuvastamiseks kasutatav, näiteks uue dokumendi taotlemisel või piiriületusel, on endiselt nõutav füüsiline dokument.

RIA loodud Eesti äpp koondab telefoni erinevad riigi digiteenused ning võimaldab mugavalt ja turvaliselt vaadata ka isikut tõendavate dokumentide andmeid. Tänaseks on rakenduse alla laadinud ligi 270 000 kasutajat.