X!

Kunagine võimupartei kaotab Hollandis toetust

Välismaa
VVD juht Dilan Yeşilgöz
VVD juht Dilan Yeşilgöz Autor/allikas: SCANPIX/Utrecht Robin/ABACA
Välismaa

Hollandis toimuvad 29. oktoobril ennetähtaegsed parlamendivalimised ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et paremliberaalne VVD on viimastel aastatel valijaid kaotanud. VVD domineeris pikka aega kohalikku poliitikat ning selle endine juht Mark Rutte oli üle kümne aasta Hollandi peaminister.

Küsitlused näitavad, et VVD toetus on languses ning on kukkunud populaarsuselt viiendaks parteiks. 

Küsitluste kohaselt on migratsiooni- ja islamivastase poliitiku Geert Wildersi erakond PVV endiselt riigi kõige populaarsem erakond. Populistidest ei jää kaugele maha vasakpoolne Tööerakonna ja roheliste ühisnimekiri (GL/DvdA) ja vasakliberaalne erakond D66. Neljandal kohal on paremtsentristlik CDA. 

Juba 2023. aasta valimistel tabas Rutte parteid suur tagasilöök. Küsitlused näitavad, et seekord võib VVD saada veelgi vähem kohti ning partei ei pruugi pääseda järgmisse valitsusse.

Politico toob välja, et VVD kehv käekäik peegeldab teiste Euroopa liberaalsete jõudude hiljutisi raskusi. Emmanuel Macroni partei toetus on rekordmadal, Saksa Vabad Demokraadid (FDP) ei suutnud viimastel valimistel ületada valimiskünnist ning ei pääsenud parlamenti. 

Kommunikatsiooniagentuuri Meute juht Mark Thiessen ütles, et nagu paljudel teistel Euroopa liberaalsetel parteidel, on ka VVD-l raskusi relevantseks jäämisega. 

Hollandis on valimiste põhiteemad eluasemekriis ja sisseränne. Liberaalsed vabadused on debatis jäänud tahaplaanile. 

Ka uuringufirma Ipsos vanemteadur Asher van der Schelde tõi välja, et VVD kaotab nüüd valijaid. Ta ütles, et valijad, kes peavad VVD praegust juhti Dilan Yeşilgözi liiga populistlikuks, kalduvad nüüd CDA või D66 poole. Mõned valijad leiavad aga, et Yeşilgöz pole sisserände küsimuses piisavalt jõuline ning on seetõttu pööranud pilgu hoopis konservatiivse JA21 poole.

Kampaaniaekspert Tom De Bruyne märkis, et parteid ei juhi enam ka Rutte, viimasest sai mullu NATO peasekretär. Uus põlvkond pole aga suutnud Ruttet asendada.

Yeşilgöz on öelnud, et Hollandi küsitlused muutuvad valimiste eel märkimisväärselt ja Politico toob välja, et viimasel ajal on parteil õnnestunud oma toetust ka veidi tõsta. Üks uuring näitab, et partei võib kaotada vaid neli kohta, samas kui varem eeldati, et VVD kaotab lausa 10 kohta.

Yeşilgöz on ka öelnud, et tema partei ei kavatse tulevases valitsuses teha koostööd Wildersiga. Ta üritab nii näidata, et ainult VVD toel on võimalik riigis luua parempoolne valitsus. 

"Selles mõttes on tema (Yeşilgöz) strateegia olnud edukas, kuid ma arvan, et see pole töötanud nii hästi, kui ta soovis," ütles Asher van der Schelde. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

kultuurirännak

"Pealtnägija" dokk

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:34

Perling: Parempoolsed peavad ühtesid läbirääkimisi korraga

20:18

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

20:16

Kunagine võimupartei kaotab Hollandis toetust

19:48

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

19:25

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:19

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

19:13

Netanyahu andis armeele käsu alustada rünnakuid Gazas

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

19:00

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:48

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest Uuendatud

12:06

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

10:36

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad Uuendatud

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

12:05

Napoleoni väge laastasid Venemaal külma kõrval kaks ootamatut vaenlast

16:01

Keskerakond vastas Isamaa Tallinna küsimustele Uuendatud

11:43

Isamaa vastas Keskerakonna Tallinna küsimustele

06:14

EL-i keeld Venemaal turismiteenuseid pakkuda Eesti ettevõtete tööd ei mõjuta

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

ilmateade

loe: sport

20:18

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

19:48

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

19:19

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

18:51

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

loe: kultuur

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

18:36

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

loe: eeter

12:04

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

11:11

Villemdrillem kunstipisikust: ma lihtsalt naudin ja plätserdan

10:42

Tõnu Kaljuste: Pärt tahtis muusikaelus oma nägu leida

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

Raadiouudised

18:50

Lindora laat tõi taas kokku suure rahvahulga

18:45

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis jõustusid esimesed kohtuotsused

18:45

Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

18:35

Tartu võimukõnelustel osalejad teatasid vastuseisust Tallinna ühendhaiglale

18:35

Päevakaja (28.10.2025 18:00:00)

15:35

Suure-Jaani häkaton keskendus kodukoha arengule

15:30

Prantsuse valitsus otsib eelarvele toetajaid opositsioonist

15:20

Raadiouudised (28.10.2025 15:00:00)

12:45

Trump sõlmis Jaapaniga mitu olulist lepingut

12:35

Valimistulemuste kinnitamiseni läheb veel paar nädalat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo