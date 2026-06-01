Korruptsiooniskandaalide tõttu kukkus Hispaania sotsialistide toetus järsult

Hispaania peaministri Pedro Sáncheze Sotsialistlikku Parteid (PSOE) ümbritsevad korruptsiooniskandaalid koguvad tuure ning viimased küsitlused viitavad, et erakonna toetus on viimasel ajal järsult langenud.

Ajalehe El Debate tellitud uuring näitab, et PSOE toetus langes viimase kahe kuu jooksul 2,2 protsendipunkti võrra ehk 25,4 protsendini, mis on erakonna halvim tulemus praeguse valitsusperioodi jooksul. See toetus annaks parteile 350-kohalises alamkojas 103–105 kohta.

Ajalehe ABC tellitud uuring näitas, et PSOE koguks 26,8 protsenti häältest, mis annaks erakonnale alamkojas 107 kohta. Samal ajal on ka PSOE vasakpoolsed koalitsioonipartnerid toetust kaotanud. 

Mõlema küsitluse järgi saavutaksid konservatiivne Rahvapartei (PP) ja parempopulistlik partei Vox parlamendis kindla enamuse. See võimaldaks neil moodustada valitsuse ilma piirkondlike rahvusparteide toetuseta.

Viimased küsitlused saabusid PSOE jaoks keerulisel ajal, sest Hispaania korruptsioonivastane politsei otsis möödunud kolmapäeval läbi peaministri kodupartei peakorteri. 

Viimane läbiotsimine toimus vaid nädal pärast seda, kui kohus esitas endisele peaministrile José Luis Rodríguez Zapaterole, Sáncheze olulisele liitlasele ja pikaajalisele sotsialistide juhile, süüdistuse rahapesus, mõjuvõimuga kauplemises ja teistes kuritegudes.  

Viimastel kuudel on Hispaanias toimunud ka mitmed valimised ning PP on suutnud kõik need võita. Hiljuti võitis PP Andaluusias toimunud valimised, samas kui PSOE saavutas oma traditsioonilises tugipunktis ajaloo ühe kehvima tulemuse. 

Sánchez on siiski öelnud, et ei plaani korraldada erakorralisi valimisi ning soovib juhtida riiki kuni järgmiste korraliste parlamendivalimisteni, mis toimuvad 2027. aastal.

Toimetaja: Karl Kivil

