Wilders kaotas parteimässu järel Hollandi suurima opositsioonijõu koha

Hollandi parempopulistliku Vabaduspartei (PVV) liider Geert Wilders sai enneolematu tagasilöögi osaliseks, kui seitse tema erakonna parlamendiliiget tõstsid Wildersi juhtimismeetodite vastu mässu ning lahkusid fraktsioonist.

Seitsmeliikmeline rühm, kuhu kuuluvad ka PVV endine kampaaniajuht ja Wildersi lähedane liitlane, ei esinda enam Hollandi parlamendis Vabadusparteid ja moodustavad selle asemel oma bloki, vahendas väljaanne Politico.

"See on PVV jaoks must päev," kommenteeris Wilders sotsiaalmeediavõrgustikus X, lubades samas oma senist joont jätkata.

Lahkumine jätab PVV-le parlamendis 19 kohta, mis tähendab, et see pole enam suurim opositsioonierakond. Madalmaade Kuningriigi 150-liikmelises parlamendi alamkojas moodustavad vähemusvalitsuse Rahvapartei (VVD) ja Põllumeeste-Kodanike liikumine (BBB) kokku 26 kohaga, suurim opositsioonipartei on nüüd 26 saadikuga sotsiaalliberaalne partei Demokraadid 66 (D66). Kokku on parlamendis esindatud 16 poliitilist jõudu.

Hollandi meedia teatel jõudsid pinged haripunkti teisipäeva alguses pärast seda, kui seitse PVV parlamendiliiget avaldasid pöördumise, milles kritiseerisid Wildersit ja nõudsid viivitamatut hääletust tema positsiooni üle.

Kirjas, millest esmakordselt teatas Hollandi tabloid De Telegraaf, kutsuti üles kontrollima partei 2025. aasta oktoobris korraldatud valimiste tulemusi ja suurendama partei sisedemokraatiat, sealhulgas avama PVV-d uutele liikmetele.

PVV on Hollandi ja Euroopa poliitikas anomaalia, kuna sellel on ainult üks ametlik liige: Wilders ise, kes on tuntud karmikäelise juhtimise poolest.

"PVV on rohkem kui üks mees Twitteri kontoga," seisab protestikirjas. "Parlamendipartei järjepidevus ja valijate vajadused ei tohiks sõltuda ühe PVV liikme otsustest."

PVV juurest on ka varem demokraatia puudumise tõttu lahkutud, kuid mitte kunagi seitse poliitikut korraga, märkis Politico.

"Püüdsime alustada arutelu, kuid see osutus võimatuks," ütles ajakirjanikele üks seitsmest, Gidi Markuszower.

Reaktsioonis Politicole kirjeldas PVV Euroopa Parlamendi liige Sebastian Kruis seitsme parlamendiliikme lahkumist kui haletsusväärset, pisendades selle sammu tähtsust. "Alati on tõuse ja mõõnasid, PVV parimad päevad on veel ees," ütles ta.