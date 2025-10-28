Reelika Leetmaa lahkus oma soovil töötukassa juhatusest

Leetmaa esitas ise töötukassa nõukogule palve end ametist vabastada.

"Kümme aastat on olnud piisavalt pikk aeg, mille jooksul olen saanud tegeleda töötukassa andme- ja analüüsivaldkonna eestvedamise, andmepõhise mõtteviisi kujundamise ning karjääri- ja koolitustega seotud teenuste arendamisega. Toimunud juhtimisvalikute valguses tunnen, et minu oskused leiavad parema väljundi mõnes teises rollis," ütles Leetmaa ERR-ile.

Leetmaa viimane tööpäev on reedel.

Leetmaa alustas Eesti töötukassa juhatuse liikmena tööd 2015. aasta sügisel ja tema valdkond oli tööturu ja -teenuste analüüs, oskuste arendamise teenused ja karjääriteenused.

Leetmaa valdkonnad võtab üle töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas, kes tänas Leetmaad töötukassa arengusse pühendatud aja eest. Töötukassa juhatus jätkab hetkel kolmeliikmelisena.

Töötukassa on avalik-õiguslik organisatsioon, kes viib ellu tööturupoliitikat ja korraldab töötuskindlustust. Töötukassa kõrgeim juhtimisorgan on kuueliikmeline nõukogu, tegevjuhtimise eest vastutab juhatus.