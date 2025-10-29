X!

Nvidia turuväärtus ületas viie triljoni dollari piiri

Nvidia juht Jensen Huang
Nvidia juht Jensen Huang Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kiibifirma Nvidia lõikab kasu tehisintellekti buumist ning maailma kõige väärtuslikuma firma turuväärtus ületas viie triljoni dollari piiri.

Maailmas kasvab nõudlus suure võimsusega tehisintellektikiipide järele ja Nvidia aktsia kerkib seetõttu uutesse kõrgustesse. 

Mitmed suured kiibitootjad, nagu Intel, AMD ja TSMC, ei ole isegi kokku nii palju väärt kui seda on Nvidia praegune turuväärtus. Isegi mitmete tööstussektorite kombineeritud väärtus jääb alla Nvidia praegusele turuväärtusele, vahendas The Wall Street Journal. 

Mitmed investorid ja analüütikud võrdlevad praegust olukorda juba 1990. aastate lõpu Dot-com'i buumiga, millele järgnes börsikrahh. Tehnoloogiahiiglased investeerivad samal ajal sadu miljardeid dollareid uute andmekeskuste rajamisse

"Märkimisväärne turuväärtus seab firmale kõrged ootused. See on siis õigustatud, kui rahavoog ja kasum jäävad praegusele tasemele või isegi paranevad veelgi," ütles finantsfirma Cumberland Advisors kaasasutaja David Kotok.  

Nvidia peaks avaldama oma kolmanda kvartali tulemused 19. novembril. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Nvidia turuväärtus ületas viie triljoni dollari piiri

