Valga vallas vahetub võim

Valga raekojas sõlmisid koalitsioonileppe sotsid, valimisliit Meie Valga Eest ja Heaks ning Keskerakond.

Samal ajal on õpikeskkond üle 650 lapsega Valga põhikoolis muutunud nii keeruliseks, et kogu kooliperel tuleb igapäevaste korrarikkumiste kõrval taluda ka muid jõledusi ja lagastamist - nii topitakse tualetipottidesse lauatennise reketeid, mille otsa rahuldatakse ihuhädasid, teatas direktor lapsevanematele.

Samas eraldab Valga vald praegu haridusele poole oma eelarvest. Uus koalitsioon, kuhu kuulub kaks praegust koolijuhti, otsustas, et haridusvaldkond viiakse vallavanema otsealluvusse ja probleemid võetakse pulkadeks lahti.

"Alates 5. klassist võiks olla tasemerühmad matemaatikas ja eesti keeles. Ja üldse võiks laps olla vastavalt tasemele rohkem nende õpilaste ringis, kes on samal tasemel. Ehk käitumisprobleemidega lapsed on üks rühm ja viielised, olümpiaadilapsed on teine rühm. Mitte nii, et kõik on segamini," sõnas Valga vallavanema kandidaat Mart Kase (SDE).

Valgas oli nende valimiste aegu poliitiline võitlus äge ja kuigi osa kohalikke poliitikuid on vahetanud nimekirju, oli paljude jaoks isiklike vastuolude tõttu juba ammu selge, kellega saab ühte paati hüpata ja kellega mitte.

"Kui kellelgi on mingid mured, tuleb need ukse taga oponentidega ära klaarida, mitte teha seda avalikult. Ja see on üks esimesi samme," sõnas valimisliidu Meie Valga Eest ja Heaks eestvedaja Allain Karuse.

Valga on lisaks suurusele ka üks keerulisemaid valdu, sest oma osa soovib nii linna- kui ka maarahvas, linnas elab palju venelasi ja koostööd tuleb teha Läti naabritega. Koalitsioonileppest loeme, et Valga saab Kagu-Eesti suurima pereväljaku ja linna hakatakse kavandama uut kaasaegset lasteaeda.

"Mina enda poolt saan öelda, et kas ma olin siin asevallavanem või Jõhvis vallavanem - iga väike mure, mis on inimese seisukohalt väike, on vaja vallavalitsusel võimalikult ruttu lahendada. Eelarve ja rahvaarvu poolest on Jõhvi ja Valga väga sarnased," ütles Valga asevallavanema kandidaat Jüri Konrad (Keskerakond).

Valimiste võitja on Valgas Isamaa nimekiri, kuid valla praeguseid juhte võimuliidu läbirääkimistesse ei kaasatud.

"Ega koalitsioonil lihtne pole. Ei ole kunagi olnud Valgas lihtne: suured isiksused on kõik volikogu laua taga, ideid ja soove on kindlasti palju, finantse on alati puudu olnud," lausus Valga vallavanem Monika Rogenbaum (Isamaa).

Valgamaal vahetub võim ka Tõrva vallas, Otepääl on läbirääkimised veel pooleli.