Sõja 1345. päev: Venemaa õhurünnakutes Ukrainale hukkus üks ja sai haavata 21 inimest

Venemaa öised rünnakud Ukrainale nõudsid ühe inimelu, vigastasid 21 inimest ning põhjustasid üle riigi erakorralisi elektrikatkestusi, teatasid Ukraina võimud neljapäeval. Õhuhäire kuulutati välja suures osas Ukrainast, kus registreeriti Vene rakettide ja droonide liikumine ning samal põhjusel tõstis ka Poola oma õhukaitse kõrgeimasse valmisolekusse.

Oluline Vene-Ukraina sõjas neljapäeval, 30. oktoobril kell 20.31:

- Venemaa õhurünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga 17 inimest;

- Venemaa ründas Ukraina energiataristut, üks inimene sai surma;

- Venemaa teatas 170 Ukraina drooni kahjutuks tegemisest;

- Sõrski: venelased pole Pokrovski linna ümber piiranud;

- Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblasti soojuselektrijaamas puhkes tulekahju;

- Poola tõstis Venemaa rünnaku tõttu Ukrainas oma hävitajad õhku;

- Minister: Venemaa on tänavu rünnanud Ukraina taristut 75 000 korda;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 960 sõdurit.

Sõrski: venelased pole Pokrovski linna ümber piiranud

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski teatas, et venelased üritavad Pokrovskis kanda kinnitada, kuid linn ei ole ümber piiratud. Tema sõnul jätkavad Ukraina väed sõjalist operatsiooni, et tõrjuda linnast välja sinna imbunud okupandid. 29. oktoobril tapsid Ukraina väed Pokrovskis 13 okupanti, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblasti soojuselektrijaamas puhkes tulekahju

Sotsiaalmeediakanal Astra teatas, et Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblasti soojuselektrijaamas puhkes tulekahju. Tulekahju põhjustas piirkonnas ulatusliku elektrikatkestuse. Üks Ukraina ajakirjanik teatas, et jaam sai tabamuse. Ukraina võimud pole olukorda kommenteerinud, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa õhurünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga 17 inimest

Zaporižžjas hävisid vaenlase öise õhurünnaku tagajärjel ühiselamu ja taristurajatis, teatas kohaliku sõjaväevalitsuse juht Ivan Fedorov. Rünnakus sai üks inimene surma ja 17 viga.

"Vaenlane ründas Zaporižžjat ja Zaporižžja rajooni mitu tundi. Ühiselamu sai pihta, hävis mitu korrust. Elumajades puhkes mitu tulekahju. Samuti said kahjustada taristurajatised," kirjutas Fedorov sotsiaalmeedias.

Hilisema info kohaselt sai Vene õhurünnakus ühiselamule vigastada 13 inimest, neist kuus last vanuses kolm kuni kuus aastat.

Venemaa lasi Zaporižžja pihta kaheksa raketti ja 20 ründedrooni, teatas linnavolikogu sekretär Regina Hartšenko.

Võimude teatel on rünnakus kannatada saanud inimestel ägedad stressireaktsioonid, haavad, muljumised, verevalumid ja luumurrud.

Lisaks sai Zaporižžja rajooni Belenkivska asulas Vene mürsutule tagajärjel kaks tsiviilisikut – mees ja naine – vigastada, lisas Fedorov.

Uudisteagentuuri Ukrinform teatel korraldas Venemaa öösel õhurünnakuid mitmel pool Ukrainas, kasutades selleks nii droone kui rakette. Nii anti teada rakettide liikumisest Poltaava, Žõtomõri, Ternopili, Hmelnõtskõi, Vinnõtsja ja Dnipropetrovski oblastis.

Neli inimest sai haavata Vinnõtsja oblastis, mida tabas Vene droonirünnak.

Venemaa ründas Ukraina energiataristut, üks inimene sai surma

Ukraina suurim eraenergiaettevõte DTEK teatas, et Vene õhurünnakutes said mitmes piirkonnas kahjustada elektrijaamad, kuid ei täpsustanud lähemalt.

Poolaga piirnevas Lääne-Ukraina Lvivi oblastis tabati sealse kuberneri sõnul kahte energiarajatist.

Energiaministeerium teatas, et rünnakute tagajärjel jäi elektrita "märkimisväärne hulk tarbijaid", kuid ei esitanud täpseid arve.

"Venemaa jätkab oma süstemaatilist energiaterrorit, rünnates talve eel ukrainlaste elusid, väärikust ja soojust," kirjutas Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko sotsiaalmeedias.

Kreml on alates 2022. aasta sissetungist igal talvel rünnanud Ukraina energiataristut, sundides Kiievit kehtestama elektritarbimise piiranguid ja importima energiat välismaalt.

Venemaa teatas 170 Ukraina drooni kahjutuks tegemisest

Vene kaitseministeerium teatas neljapäeval, et tulistas öö jooksul alla 170 Ukraina drooni, sealhulgas 48 Ukrainaga piirnevas Brjanski oblastis ja üheksa Moskva oblastis, millest kuus olid suunatud pealinna poole.

Ukraina on üha enam vastanud Venemaa õhurünnakutele omapoolsete rünnakutega, mis on suunatud Venemaa naftatöötlemistehaste ja muu energiataristu vastu.

Poola tõstis Venemaa rünnaku tõttu Ukrainas oma hävitajad õhku

Poola ja liitlaste õhujõud saatsid Poola õhuruumi patrullima oma lennukid ning Poola õhukaitse viidi kõrgendatud valmisolekusse seoses Venemaa õhurünnakuga Ukrainas, teatas Poola relvajõudude operatiivjuhatus (DORSZ ) neljapäeva hommikul.

Avalduses öeldakse, et kõik nende käsutuses olevad jõud ja ressursid on aktiveeritud.

"Hävitajate lahingupaarid ja üks varajase hoiatuse lennuk on õhku tõstetud ning maapealsed õhutõrje- ja radariluuresüsteemid on viidud kõrgeimasse valmisolekusse," teatas DORSZ sotsiaalmeediapostituses, mida vahendas Poola uudisteagentuur PAP.

Teate kohaselt on rakendatud meetmed oma olemuselt ennetavad ja nende eesmärk on õhuruumi turvamine ja kaitsmine, eriti ohustatud piirkondadega külgnevatel Poola aladel.

"Relvajõudude operatiivjuhatus jälgib praegust olukorda ning selle alluvad jõud ja ressursid on endiselt täielikult valmis viivitamatuks reageerimiseks," lisati samas.

Poola lennuliiklusteenistus (PANSA) teatas kolmapäeval, et kaks riigi lennujaama - Radomis ja Lublinis - suleti õhujõudude operatsioonide tõttu suletud.

Minister: Venemaa on tänavu rünnanud Ukraina taristut 75 000 korda

Venemaa sõjavägi on alates selle aasta algusest korraldanud 75 000 rünnakut Ukraina taristuobjektide vastu, ütles kolmapäeval Ukraina siseminister Ihor Klõmenko.

"Venelased on aasta algusest alates andnud meie riigi taristule, sealhulgas tsiviiltaristule 75 000 lööki. Enamik neist on mitmekorruselised elamud, erasektor, haiglad, koolid, lasteaiad," ütles ta telesaates.

Rääkides vaenlase rünnakutele järgnenud tööst otse kohapeal, ütles Klõmenko: "Teeme kõik endast oleneva, et reageerivad teenistused - meedikud, politsei, päästjad, kommunaalteenuste töötajad - saaksid õigeaegselt teavet võimalike järelrünnakute kohta, et saaksime oma personali hoida."

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 960 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 140 860 (võrdlus eelmise päevaga +960);

- tankid 11 305 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 514 (+3);

- suurtükisüsteemid 34 089 (+25);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1531 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1231 (+2);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 75 701 (+340);

- tiibraketid 3880 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 65 993 (+128);

- eritehnika 3986 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.