Mario Kadastik: maksuküüru kaotamisest võidab enamik palgateenijatest

Ei saa väita, et maksuküüru kaotamine teeniks rikaste huve, vastupidi. Maksuküüru kaotamine on suunatud keskmisele tööinimesele, mitte jõukamale kihile, kirjutab Mario Kadastik.

Opositsioon püüab järjepidevalt viia maksuküüru diskussiooni sellele, kuidas maksumuudatuse võitjateks on rikkad, mõni lausa räägib neist kui ülirikastest. Vaatame korraks fakte, kuidas Eesti töötajate palgad jaotuvad ning keda peagi jõustuv muudatus tegelikkuses puudutab.

Keskmise palgaga toob maksumuudatus 13. palga

Tegin ka graafiku, mis näitab, kui palju jääb inimestele tänu maksureformile aastas rohkem raha kätte.

Suurim võit tuleb palgavahemikus umbes 2100 eurot kuus, just selle piirini kehtib praegu maksuküür, mis vähendas alates 1200 eurost 2100 euroni jõudes läbi 6000 astme maksuvaba miinimumi nulli. Huvitaval kombel on 2100 eurot ka peaaegu täpselt praegune Eesti keskmine palk (statistikaameti andmetel 2025. aasta teises kvartalis 2126 eurot).

Vaadates netovõitu ehk seda, kui suur osa lisanduvast summast moodustab inimese kuupalgast, on suurim võit seega just keskmise palga juures, lausa 117 protsenti. Teisisõnu saab 2100 euro teenija edaspidi aastas lisaks 13. palga ja veelgi enam. Sellest kõrgema sissetuleku puhul jääb lisanduv summa samaks, kuid selle suhteline osakaal palgasumma kasvades aina väheneb.

Pea pool Eesti palgatöötajatest saab suurima võidu

Kasu algab tegelikult juba 655 euro suurusest brutopalgast, kuigi väiksema sissetuleku korral on see pigem maksuvaba miinimumi tõusust tulenev lisa.

Statistikaameti andmetel oli madalaima kümne protsendi töötajate (ehk I detsiili) keskmine palk 2025. aasta teises kvartalis 817 eurot. See tähendab, et isegi kõige madalama sissetulekuga inimeste seas on juba võitjaid.

Kui eeldada konservatiivselt, et selles grupis võidavad pooled, siis kõik järgmised palgatasemed võidavad täielikult – üle 90 protsendi Eesti töötajatest ehk umbes 540 000 inimest näevad järgmisel aastal oma kontol suuremat summat kui seni.

Oluliselt tuntavam mõju algab 1200 eurost, kui lisanduv summa hakkab kiiresti kasvama.

Kolmanda detsiili keskmine palk on 1219 eurot, mis tähendab, et vähemalt 70 protsenti töötajatest (ligikaudu 415 000 inimest) saavad juba arvestatava, rohkem kui kümneeurose kuutoetuse (umbes 120 eurot aastas).

Maksimaalne võit tulumaksureformist tuleb umbes 2000–2100-eurose palga juures. Sellist palka teenib umbes 40 protsenti Eesti palgateenijatest ehk me räägime umbes 250 000 inimesest. Suurima suhtelise võidu saavad tulumaksureformist just keskmise sissetulekuga inimesed, nende seas nii õpetajad, päästjad, politseinikud, meditsiinitöötajad ja oskustöölised. Ei saa kuskilt otsast väita, et maksuküüru kaotamine teeniks (üli)rikaste huve, vastupidi. Juba faktidele peale vaadates on selge, et maksuküüru kaotamine on suunatud keskmisele tööinimesele, mitte jõukamale kihile.

Ja siit ka üks praktiline soovitus. Kui oled oma tööandjale kunagi teinud avalduse, et maksuvaba miinimumi sulle ei arvestataks, tasub see nüüd enne uut aastat uuesti üle vaadata. Tee detsembris avaldus, et alates 1. jaanuarist arvestataks maksuvaba miinimumi uuesti. Muidu saad oma lisaraha alles tagasi terve aasta hiljem.