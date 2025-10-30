Riigikohus tagastas EKRE-le e-häälte ülelugemise kaebuse

"Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esitas 27. oktoobril 2025 vabariigi valimiskomisjoni kaudu riigikohtule kaebuse riigi valimisteenistuse sellise toimingu peale, mida ta ei olnud eelnevalt vaidlustanud vabariigi valimiskomisjonis. PSJKS § 37 lg 1 ja § 38 lg 1 ning KOVVS § 63 ja § 66­1 lg 2 kohaselt ei kuulu sellise kaebuse läbivaatamine riigikohtu pädevusse," seisab riigikohtu määruses. "Seetõttu tagastab kolleegium kaebuse PSJKS § 40 lg 1 p 1 alusel läbivaatamatult."

Riigi valimisteenistus vastas eitavalt EKRE 22. oktoobril tehtud taotlusele lugeda kolmandat korda üle kohalikel valimistel antud e-hääled. Seetõttu esitas EKRE kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse riigikohtule.

Valimisteenistus vastas EKRE-le, et elektrooniliselt antud häälte korduslugemine toimub valimispäevale järgneval päeval ning täiendavat ehk kolmandat korduslugemist seadus ette ei näe.

EKRE ei nõustunud valimisteenistuse vastuses esitatud selgitustega ning jäi seisukohale, et esineb alus elektrooniliselt antud häälte täiendavaks korduslugemiseks ehk kolmandaks lugemiseks.

"Elektrooniliste häälte lugemise käigus esines tehnilisi vigu, mis seavad kahtluse alla hääletustulemuste usaldusväärsuse. Eeltoodust tulenevalt tuleb riigi valimisteenistust kohustada läbi viima 2025. aasta kohalike omavalitsuste valimistel elektrooniliselt antud häälte täiendav korduslugemine," teatas EKRE.

EKRE on kaevanud riigikohtusse ka vabariigi valimiskomisjoni otsuse jätta arutusele võtmata erakonna kaebus, ning nõuab kohalike omavalitsuste valimiste elektroonilise hääletamise tulemuste kehtetuks tunnistamist.

Kuigi EKRE on valiimistulemused kahtluse alla seadnud, on erakond valimistulemustele tuginedes mitmes Eesti paigas koalitsioonilepped juba sõlminud või osaleb võimukõnelustel.