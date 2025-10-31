X!

Riigikantselei palkas ajakirjanik Henrik Roonemaa inimeste sõjahirmu vähendama

Eesti
Henrik Roonemaa
Henrik Roonemaa Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikantselei palkas neljaks kuuks tehnoloogiaajakirjaniku Henrik Roonemaa inimeste sõjahirmu vähendama. Riigikantselei teatel võiks töö tulemusi tutvustada juba mõne kuu pärast.

Delfi kirjutas, et riigikantselei uurib koos tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaaga, kuidas on Eestis tõusnud ärevus seoses vaenuliku naabri ning muutunud julgeolekuolukorraga maailmas ning mida teha, et inimestes siiski enesekindlus ja tegutsemistahe kasvaks.

Eesmärk on panna kirja toetavad tegevused ja plaan, millega riigikantselei saab edasi töötada. Kuid konkreetsetest tulemustest ja lahendustest on kantselei ja Roonemaa sõnul veel vara rääkida. "Kindlasti see ei tähenda, et paneme kuhugile plakati, et ära karda sõda," kirjeldas Roonemaa.

Roonemaa sõnul on ta töötanud mitmesugustel ametikohtadel nii erasektoris kui ettevõtjana, kuid avaliku sektori kogemust tal veel pole.

"Kui ma saan kuskil abiks olla ja minu kogemustest, kontaktidest ja mõtetest on kasu, eriti praegusel ajal, siis ma arvan, et see on suur väljakutse, aga väga huvitav ja ma arvan, et kodanikuna oluline."

Roonemaa töötab riigikantseleis käsunduslepingu alusel neli kuud, kuni 31. jaanuarini.  

Tänavu augusti lõpus avaldas Eesti Ekspress mahuka artiklisarja sõjahirmust Eestis, mille autorite hulka kuulus ka Henrik Roonemaa vend Holger Roonemaa.

Allikas: Delfi

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:40

Tuleval aastal jõustub uute hoonete varjendinõue

12:35

Purga tahab protsendikunsti tellimise kohustuse hinnapiiri kergitada

12:30

Laupäeval sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (31.10.2025 12:00:00)

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

12:12

USA ja India sõlmisid uue kaitsepakti

12:07

Rootslased müüvad Tallinnas Solarise keskuse Piilmannide firmale Uuendatud

11:57

Riik loobus Pärnumaa kalurite püügivahendite kallale minemisest

11:52

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

11:47

Unepuuduses aju võib keset koosolekut koristama kukkuda

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.10

Merilo: sõjahüsteeria teeb meile karuteenet

30.10

Tartumaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest Uuendatud

30.10

Tartus hukkus kaubikuga kokku põrganud elektritõukerattur Uuendatud

30.10

Tiivas: töötukassa koondab ligi 170 inimest

30.10

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

11:07

Ukraina droonid ründasid Orjoli oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

09:46

Slovakkia kehtestas kõnniteedel liikumisele kiirusepiirangu Uuendatud

04:49

Iru elektrijaamas seisis elektri tootmine pea neli kuud

30.10

Linn kahtlustab Tallinna turgude eksjuhte sularaha ja müügilubadega sahkerdamises Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:21

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

11:44

Juventus tõi päästjaks nimeka treeneri

11:11

Kaldvee ja Lill said vajaliku õppetunni

10:33

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlase tervis kuulub rahvale?

loe: kultuur

11:52

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

11:35

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

loe: eeter

30.10

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

30.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

30.10

Eesti Laul 2026 toob saatejuhtidena kokku Korea ja Karl-Erik Taukari

Raadiouudised

09:55

Hispaania peaminister andis senatis aru partei rahaasjadest

09:45

Polli aiandusuuringute keskus avas uued kasvuhooned

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:30

Raadiouudised (31.10.2025 09:00:00)

30.10

Pärnu Vallikääru pargis võetakse maha mädanikukolletega puud

30.10

Päevakaja (30.10.2025 18:00:00)

30.10

Isamaa ja sotsiaaldemokraadid tahavad suurendada valijameeste hulka

30.10

Raadiouudised (30.10.2025 15:00:00)

30.10

Töötukassa koondab ligi 170 inimest

30.10

Oulu on saanud Soome idufirmade keskuseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo