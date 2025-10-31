Riigikantselei palkas ajakirjanik Henrik Roonemaa inimeste sõjahirmu vähendama

Delfi kirjutas, et riigikantselei uurib koos tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaaga, kuidas on Eestis tõusnud ärevus seoses vaenuliku naabri ning muutunud julgeolekuolukorraga maailmas ning mida teha, et inimestes siiski enesekindlus ja tegutsemistahe kasvaks.

Eesmärk on panna kirja toetavad tegevused ja plaan, millega riigikantselei saab edasi töötada. Kuid konkreetsetest tulemustest ja lahendustest on kantselei ja Roonemaa sõnul veel vara rääkida. "Kindlasti see ei tähenda, et paneme kuhugile plakati, et ära karda sõda," kirjeldas Roonemaa.

Roonemaa sõnul on ta töötanud mitmesugustel ametikohtadel nii erasektoris kui ettevõtjana, kuid avaliku sektori kogemust tal veel pole.

"Kui ma saan kuskil abiks olla ja minu kogemustest, kontaktidest ja mõtetest on kasu, eriti praegusel ajal, siis ma arvan, et see on suur väljakutse, aga väga huvitav ja ma arvan, et kodanikuna oluline."

Roonemaa töötab riigikantseleis käsunduslepingu alusel neli kuud, kuni 31. jaanuarini.

Tänavu augusti lõpus avaldas Eesti Ekspress mahuka artiklisarja sõjahirmust Eestis, mille autorite hulka kuulus ka Henrik Roonemaa vend Holger Roonemaa.