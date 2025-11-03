Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

Muuga sadamas ja Maardus naftasaaduste ladustamise ja ümberlaadimisega tegelev Liwathon E.O.S jäi ülemöödunud aastal 33,5 miljoni euroga kahjumisse, kuid mullu jõuti 1,07 miljoni euro suuruse kasumini.

Liwathon E.O.S.-il on neli terminali: kaks Muuga sadamas ja kaks Maardus. Ettevõte kuulub Liwathon Terminals Estoniale, mille omanik on Guernsay saarel registreeritud Liwathon Terminals Limited ja selle ainuomanik on Suurbritannia investor Barclay Thomas Rowland.

Grupp tegeleb vedekütuse transpordi, segamise ja ladustamisega, nad laadivad raudteevagunitelt naftasaaduseid maha ja laevadele ümber. Eelmise aasta detsembri lõpu seisuga kuulusid gruppi AS E.R.S., Liwathon Limited ja Tallinn LNG OÜ.

Liwathon E.O.S.-i majandusaasta aruande kohaselt oli aruandeaasta kogutulu 7,96 miljonit eurot ja see kasvas aastaga 40 protsendi võrra.

Müügitulust suurima osa, 93 protsenti moodustas vedelike ja gaaside ladustamine.

Erinevalt 2023. aastast, mil Liwathon jäi 33,5 miljoni euroga kahjumisse, teeniti mullu 1,07 miljonit eurot kasumit.

"Tulemuste paranemist toetasid mitmed tegurid, sealhulgas ettevõttesisene kulukontroll, personalikulude vähendamine ning 1,8 miljoni euro suurune tulu varasema eraldise tühistamisest, mis kajastus muudes tegevustuludes ja parandas oluliselt grupi kasumlikkust," selgitas ettevõte aruandes.

Töötajate arv vähenes seitsme võrra 73-ni ja tööjõukulud olid 5,1 miljonit eurot.

Infrastruktuuri korrashoidu investeeris Liwathon mullu 130 000 eurot ning arendused terminalide tehnoloogilise suutlikkuse tõstmiseks on plaanis ka edaspidi. Ettevõte kavatseb ärimudelit tugevdada ning efektiivsust tõsta, et ka tulevikus kasumlikult töötada.

Dividende eelmisel aastal ei makstud.

Liwathon E.O.S. loodi 2018. aasta suvel ning ettevõte ostis 2019. aastal Royal Vopak N.V ja Global Ports Investments PLC käest Baltimaade suurima sõltumatu naftatoodete terminalioperaatori Vopak E.O.S kõik aktsiad.

Tehingule eelnenud aastatel oli Vopak E.O.S. suures kahjumis, mis ulatus 2017. aastal ligi 100 miljoni euroni.

Vopak E.O.S omakorda tekkis 2008. aastal, kui ühendati Eesti suurimad naftatransiidi ettevõtted – Pakterminal ning AS E.O.S.