Meedia: Hollandi tsentristlik partei D66 võitis valimised

Paremäärmuslik Vabaduspartei (PVV), mida juhib Geert Wilders, ei saa enam D66-st mööda minna, teatas valimistulemusi jälgiv uudisteagentuur ANP, pärast pea kõigi häälte loendamist.

D66-lt oodatakse nüüd juhtrolli võtmist esimeses koalitsiooniläbirääkimiste voorus.

Umbes 18 protsenti häältest kogunud partei vajab vähemalt kolme koalitsioonipartnerit, et saavutada 150-liikmelises alamkojas enamus.

Jetten kutsus reedel peavoolu parteisid ühinema.

"Valijad on selgelt näidanud vajadust koostöö järele," ütles Jetten ajakirjanikele. "Me tahame leida enamuse, kes oleks valmis tegelema selliste küsimustega nagu eluasemeturg, migratsioon, kliima ja majandus."

Euroopa-meelne ja liberaalne D66 kolmekordistas oma kohtade arvu, samal ajal kui Wildersi toetus vähenes oluliselt võrreldes tema 2023. aasta valimiste šokivõiduga.

Siiski kujunes valimispäev pingeliseks, kuna esialgsed tulemused näitasid D66 nappi võitu, kuid loenduses lõpupoole asus PVV lühiajaliselt juhtima.

Kuigi kõik peavoolu parteid olid juba välistanud koostöö Wildersiga, ütles ta, et nõuab õigust proovida esimesena koalitsiooni moodustada, kui tema partei kogub kõige rohkem hääli.

Tulemuse lõplik kinnitamine toimub esmaspäeval, kui loendatakse välismaal elavate Hollandi elanike antud hääled.

Parteijuhid arutavad järgmisi samme teisipäeval.