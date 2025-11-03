Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

X!

Rapla ja Rae valla tehased võitsid suured rahvusvahelised hanked ja hakkavad varustama kogu Rail Balticu 870 kilomeeri pikkust trassi torudega, mille kaudu hakkab toimima kogu kiirrongi elektri- ja sidevõrk.

Lõiuse külas toodetakse maailmatasemel mikrotorusid, mida on vaja Rail Balticu fiiberoptiliste kaablite jaoks.

Tugevat toru, mille sisse veetakse fiiberoptilisi kaableid, toodetakse Höhles alates katsetustest kuni keeruka lõpptooteni välja.

Rapla vallas pereettevõttena asustatud Höhle alustas mikrotorude tootmist kümne aasta eest paari töötajaga. Höhle ekspordib 95 protsenti oma toodangust Euroopa telekomi- ja taristuettevõtetele. Kuid Rail Balticu hanke võitmine kuue suure välismaise firma ees on Höhlele siiski olulise tähtsusega.

"See on väga oluline sellepärast, et just tänasel hetkel on kogu ekspordi turg väljakutseterohke. Seetõttu on selline avaliku sektori investeering sellises mahus meile kui tootjale väga-väga tähtis. Konkreetne hange 15 miljonit ja kui me võtame, et see jaguneb viie kuni seitsme aasta peale sõltuvalt Rail Balticu ehituskiirusest, siis ta annab võibolla 10 protsenti meie aastakäibest," ütles Höhle juhatuse liige Toomas Koobas.

Teise ettevõtte Pipelife Eesti tehas Rae vallas tarnib kogu trassi ulatuses kaablikaitsetorusid. Esimesed torud on juba Leetu tarnitud. Rail Balticu põhitrassi ehitusel Kohilas käivad praegu massiivsed ehitustööd ja kohe läheb seal ka torusid vaja.

"Ehitame siin praegu Rapla esimest põhitrassi, mis on 9,4 kilomeetrit pikk. Pluss siis Kohila liiklussõlm. Kohila liiklussõlm hõlmab endas viite rajatist, mis kõik on ühe kilomeetri raadiuses. Kaablitorusid tõenäoliselt hakkame paigaldama juba järgmisel nädalal," ütles Verstoni peaprojektijuht Indrek Trei.

Eestist Poola piirini kulgev kiirraudtee vajab tuhandeid kilomeetreid torusid. Sellest Rail Balticu jaoks vajalikust materjalist tuleb nüüd märkimisväärne osa Eestist. Kolme riigi ühisettevõte RB Rail on tegelikult kõik raudtee materjalide hanked läbi viinud.

"Teised hanked puudutavad liipreid, relsse, ballastit ja pööranguid. See on esimene leping Höhle ja Pipelifega, mida me oleme saanud allkirjastada ja mis on jõustunud. Materjalide hanked seega siis konsolideeritud kujul on juba läbi viidud. See aga ei tähenda seda, et ettevõtjad seoses materjalidega ei saaks osaleda ehitajate endi poolt tehtavatel hangetel, lihtsalt need ei ole enam riigihanked," lausus RB Rail juhatuse esimees Marko Kivila.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

