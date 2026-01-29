Läti projektijuht: Rail Balticu valmimine hilineb mitu aastat

"Praktilisest ehituslikust vaatenurgast ei näe ma praegu olemasoleva rahastamise juures mingit võimalust Rail Balticu esimese etapi valmimiseks 2030. aastaks," ütles Dzelme kolmapäeval Läti Televisiooni hommikusaates, mida vahendas Läti rahvusringhäälingu uudisteportaal LSM.lv.

Ta tõi välja, et esimese ehitusfaasi valmimise prognoosi saab teha siis, kui on selge, millal ja kui palju raha on selleks olemas. Raudtee esimene faas tähendab ühe rööpapaariga ühendust Balti riike Poolaga ühendaval trassil.

"See ei lähe sujuvalt ja ilusti. Kuidas see saab sujuvalt ja ilusti minna, kui raha pole? Me saame edasi liikuda tempos, mida meile antav raha võimaldab. See projekt maksab raha," rääkis Dzelme.

Ta tõi ka välja, et Rail Balticu esimese etapi projekt plaanitakse Lätis ümber teha.

"Ümberprojekteerimine ei tulene mitte ainult vajadusest vähendada raudteeinfrastruktuuri ehituse ulatust, vaid ka vajadusest vähendada kulusid," ütles Dzelme.

Ümberprojekteerimine võib maksta umbes kaheksa miljonit eurot, kuid tema sõnul peaks see säästma 100–200 miljonit eurot.