Sotsiaalministeeriumi suurprojektis ei pruugita arendusest teenusteni jõudagi

Kuigi sotsiaalministeeriumis töötab 168 inimest, kelle ülesanne on tagada sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kvaliteet, on ministeerium taotlenud Euroopa sotsiaalfondist üle nelja miljoni euro eraldi projektiraha erivajadustega lastele teenuste arendamiseks, kuid teenuste pakkumiseni ei pruugi riik jõudagi.

"Mitmekülgse abivajadusega lastele teenuste väljatöötamine ja arendamine" projektile on seni kulutatud üle 200 000 euro, mis on kulunud projektijuhtidele palkade maksmiseks, üritustekorraldajate vahendusel seminaride korraldamiseks, seejuures esinesid seminaridel sama valdkonna ametnikud, ja reisifirmadele välisreiside korraldamise eest, kirjutab Delfi.

Edasi jätkuvad spetsialistide koolitustegevused ja katseprojektid valitud gruppidele. Näiteks korraldati 2024. aastal neli rehabilitatsiooniteemalist seminari, mille eesmärk oli ministeeriumi selgitust mööda toetada, võimestada spetsialiste ja tõsta teadlikkust nii kasutatavatest praktikatest, meetoditest kui ka arendustest. 2025. aasta kohta on aga otsustatud, et vaja on teha uusi katseprojekte, ja tegeletud nende ettevalmistamisega.

Kas nende arenduste tulemusel tekivad uued avalikud teenused ja mil määral lapsed nendele teenustele ligi pääsevad, ei ole selge, kuid igal juhul ei kasutata projekti raha teenuste mahu suurendamiseks ega teenuste tagamiseks.

Delfi väljaküsitud andmete põhjal ilmnenud kavandatud tegevustest nähtub, et projekti üldine eesmärk on tuua Eestisse puuetega laste abistamise oskusteavet ja koolitada spetsialiste ning projektiga rahastatavatest tegevustest konkreetsete avalike teenusteni jõudmine ei olegi selle projekti raames sõnastatud otsene tulem.

Kuigi ministeerium põhjendab, et projekt on kaetud välisrahastusega, mis ei tule sotsiaalvaldkonna riigieelarvelistest vahenditest ning ei mõjuta ega kahjusta kuidagi teenuseid, mida rahastatakse riigieelarvest, kaasneb sellega siiski 30 protsendi ulatuses Eesti riigi kaasfinantseering.

Delfi palus projekti ellu kutsumise mõtet Eesti sotsiaalvaldkonna rahastuse kontekstis kommenteerida ka sotsiaalminister Karmen Jolleril, ent ministri vastust ei laekunud ja tema asemel vastas projekti juhtimise eest vastutav ja selle eest palka saav ametnik.