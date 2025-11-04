X!

Kiisler: Isamaa valis Savisaare aja mõtteviisi

Eesti
Siim Kiisler
Siim Kiisler Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Erakonna Parempoolsed aseesimees Siim Kiisler ütles, et vaatamata vasakpoolsete erakondade suurele võidule Tallinnas, oli teatud lootus, et on võimalik siiski parempoolseid muudatusi ellu viia, ent Isamaa valis Savisaare ajal põhineva mõtteviisi elluviimise.

"Vaatamata vasakpoolsete suurele võidule Tallinnas, oli teatud lootus, et on võimalik siiski parempoolseid muudatusi ellu viia, vähemalt osaliselt, aga Isamaa otsustas seda võimalust mitte kasutada ja mängida kaasa seda sotsialismi ehitamist Tallinnas," ütles Kiisler ERR-ile.

Kiisleri sõnul tahtsid Parempoolsed näha Tallinnas Parempoolseid reforme.
"Nagu me ütlesime ka kohtumisel Isamaaga, et me mingeid punaseid jooni eriti mingis omavahelises kohtumises ei tõmba, aga selgelt me tahtsime näha parempoolseid reforme linnas. Ju siis need Isamaale ei sobi, et nad tahavad ikkagi sellist Savisaare aja jäänukitel põhinevat mõtteviisi edasi ellu viia. Rohkem bürokraatiat, rohkem ümberjagamist, mis kokkuvõttes linnakodanikule ju head ei tähenda," rääkis Kiisler.

Apoliitilise linnapea leidmise kohta ütles Kiisler, et see võib olla poliitiline mäng.

"See võib olla mäng, et keegi on justkui formaalselt apoliitiline, aga tegelikult viib ellu kellegi poliitikaid. Või on linn lihtsalt poliitiliselt juhtimata. Mõlemad on halvad variandid. Ikkagi selge poliitiline vastutus on alati oluline, eriti nii suure linna nagu Tallinna juhtimise juures," sõnas Kiisler.

Reporter Indrek Kiisler küsis, kas Parempoolsetele on opositsiooni jäämine tegelikult hea uudis, sest võimaldab erakonnal rohkem toetust juurde saada.

"Parempoolsete erakonnana me teeme oma tööd igal juhul edasi. Me olemegi ennast opositsioonis ka üleriigiliselt ehitamas. Meie sõnumid sellest mitte kuidagi ei muutu. Kodanikuna, linnakodanikuna mul on kahju, et Isamaa valis selle
vasakpoolsuse tee, aga seda enam on vaja rõhutada Parempoolsete rolli Eestis," vastas Kiisler.

Keskerakond ja Isamaa teatasid teisipäeva hommikul ühisavalduses, et on kokku leppinud koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Indrek Kiisler

