Urmet Kook: seisus kohustab, härra peaminister

Arvamus
Urmet Kook
Urmet Kook Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Arvamus

Isegi kui Kristen Michali eesmärk oli teha ära oma peamisele poliitilisele oponendile, siis sildistada neljandik Eesti elanikke ebausaldusväärseks on peaministrist vastutustundetu, leiab ajakirjanik Urmet Kook.

Ma pole kaugeltki Keskerakonna ja Isamaa pealinna võimuliidu fänn. Vastupidi, vaadates kasvõi neid punkte, mida nad teisipäeval oma ühisavalduses sõnastasid, näiteks lubadus tagada linnasüsteemis ametnikele töörahu või see, millest ühisavaldus üldse ei kõnele (näiteks ei mainita seal kordagi kaasaegset linnaruumi), on üsna selge, kuhu uue linnavõimu suund saab olema.

Seetõttu on ka inimlikult mõistetav, kui Isamaa poolt ärapõlatud kolmiku esindajad teevad sapiseid avaldusi või miks Isamaa peamised poliitilised konkurendid näevad hetkes võimalust viimase paari aasta poliitilist trendi muutma hakata. On ju Kantar Emori küsitlustes Isamaa olnud populaarseim partei ja seda suurt midagi tegemata novembrist 2023 ehk kaks aastat juba. Mõistagi see ärritab ja teeb ka kadedaks.

Aga kuskil on ka väärikuse, ja eeskätt vastutuse, piir.

Peaminister – või selles kontekstis oleks õigem öelda Reformierakonna esimees – Kristen Michal on olnud viimastel päevadel eriti aktiivne sotsiaalmeedias. Tema viimaseks postituseks on jagada fake-reklaami "Hea valija! Täname sind usalduse eest! ИСAMAA".

Viia asi rahvuse pinnale on rumal ja vastutustundetu. Eriti praeguses julgeolekupoliitilises olukorras. Mida see avaldus laiemalt ütleb? Ütleb seda, et neljandik Eesti ja 40 protsenti Tallinna elanikest on peaministri arvates ebalojaalsed või vähemalt ebausaldusväärsed.

Nii võib käituda populaarsuselt viienda partei meeleheitel esimees, aga mitte Eesti peaminister. Nobless oblige, härra peaminister.

