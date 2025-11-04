Roomas varises osaliselt kokku keskaegne torn

13. sajandist pärit torn Torre dei Conti varises kokku esmaspäeva keskpäeva paiku. Torn asub tiheda liiklusega piirkonnas, Rooma impeeriumi ajal rajatud Colosseumi lähedal. Enne kokkuvarisemist oli torn umbes 29 meetrit kõrge.

Kolm tornis olnud töölist evakueeriti ning üks neist viidi kriitilises seisundis haiglasse. Mees suri hiljem haiglas.

Keskaegne kindlustatud torn rajati paavstivõimu kõrgajal Innocentius III käsul. Viimane oli paavst aastatel 1198-1226, seega tema ametiajal algas ka eestlaste muistne vabadusvõitlus ehk praeguse Eesti ala ristiusustamine.