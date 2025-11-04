X!

Reinsalu: SDE soovis eestikeelse hariduse eest toetust taastuvenergia seadusele

Lauri Läänemets ja Urmas Reinsalu.
Lauri Läänemets ja Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et 2022. aasta valitsuse koalitsiooniläbirääkimistel soovis Sotsiaaldemokraatlik Erakond vastutasuks oma toetusele eestikeelsele haridusele üleminekul Isamaa heakskiitu sajaprotsendilise taastuvenergiale ülemineku seadusele.

Tallinna loodavat koalitsiooni tutvustaval pressikonverentsil rääkis Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman parasjagu eestikeelsele haridusele üleminekust.

"Kui kõrvutatakse, kas [sotsiaaldemokraatide aseesimehe Jevgeni] Ossinovski või [Keskerakonna esimehe Mihhail] Kõlvarti eestikeelsele haridusele üleminek, siis seal ei ole erilist vahet. Meie olime Urmasega (Urmas Reinsaluga - toim.) koos 2022. aastal koalitsiooniläbirääkimistel Kaja Kallase teise valitsusega, kus Isamaa vedas eestikeelsele haridusele üleminekut, seda kuupäevaliselt koalitsioonileppesse panna soovides. Ja siis oli just härra Ossinovski see, kes ei olnud nõus kuupäevaliselt tähtaegadega eesti keelele üle minema," rääkis Solman.

Reinsalu lisas, et Ossinovski soovis üleminekuga seoses teha kokkuleppe.

"Diil oli väga lihtne. Isamaa soovis 2022. aasta suvel eestikeelsele haridusele üleminekut seadusega, sotsiaaldemokraadid, ennekõike härra Ossinovski, olid sellele kardinaalselt vastu. Diil saabus selles loogikas, et siis hind oli see, et siis Isamaa pidi olema parlamendis nõus sajaprotsendilise taastuvenergiale ülemineku seadusega," ütles Reinsalu.

"Vaadake, millised asümmeetrilised asjad teinekord poliitikas põrkuvad, aga poliitikas on see ka mitte alati mõistlik, aga vahel paratamatu, kui sa tahad seista asjade eest, mis sulle olulised on," lisas ta.

Läänemets: Reinsalu valetab

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et Reinsalu valetab.

"Ma arvan küll, et ta valetab. See ei olnud selline kokkulepe," ütles Läänemets.

"See taastuvenergia teema ei olnud mingisugune eriline läbirääkimiste punkt, Isamaa sellega nõustus suhteliselt kergelt. See ei olnud nende jaoks mingisugune teema tollel hetkel. Peamised asjad, mis aega võtsid olid peretoetused ja sealhulgas ka hooldereformi läbi viimine," sõnas Läänemets.

"Koalitsiooniläbirääkimistel ei olnud mingit sellist asja. See taastuvenergia teema oli selline asi, mille puhul väga pikalt ei räägitud. Alati jäävad mingisugused asjad lõppu. Isamaa kindlasti hoidis seda teemat, ta ei olnud nõus "jah" enne ütlema, kui me olime mingisugused asjad seal kokku leppinud. Ja need mingid asjad võib-olla olid hoopis peretoetused või midagi sellist, neid räägiti seal lõpupoole. Aga see energeetika punkt sai varasemalt kokku lepitud, kui ma nüüd õigesti mäletan," meenutas Läänemets.

"Eestikeelsele haridusele ülemineku koht ei olnud mingi koht, kus midagi kaubelda. Eestikeelsele haridusele ülemineku sisu osas oli küsimusi. Isamaa püüab end praegu sellest Keskerakonna lõksust päästa," lisas ta.'

Ka Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile, et tema ei ole eestikeelsele haridusele ülemineku vastu kunagi olnud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

