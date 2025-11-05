Ekspress Grupp viib Geenius Meedia osaluse Delfi Meedia alla

Ekspress Grupi teatel on muudatuse eesmärk suunata suurem fookus Geeniuse pakutava sisu ning uute formaatide arendamisele, leides samal ajal täiendavat sünergiat meediaettevõtete administratiivses pooles. Geenius Meedia jätkab eraldiseisva üksusena, säilitades oma omanäolise sisu ja toimetusliku iseseisvuse. Geenius.ee portaal jätkab samuti eraldiseisvalt ning selle tuumikuks jääb digi-, auto- ja tehnoloogiavaldkonna sisu.

Kõik Geenius Meedia praegused lepingud ja tellimused jäävad kehtima ning töökorralduslikke muudatusi ei ole plaanis. Geenius.ee portaali peatoimetajana jätkab Martha-Beryl Grauberg. Geenius Meedia senine tegevjuht Martin Mets lahkub muudatuse ellu viimise järel ettevõttest detsembri lõpus. Geenius Meedia administratiivse juhtimise võtab seejärel üle Delfi Meedia uute ärivaldkondade juht Karin Vene.

Geenius Meedia asutasid 2015. aastal tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa ja kirjastaja Siim Saidla. Ekspress Grupp omandas Geenius Meedia 2021. aasta detsembris.