Mehed saavad isaks aina hiljem ja viimastel aastatel on noore isa keskmine vanus juba üle 30 eluaasta. Pereloomist lükatakse arstide sõnul edasi ärevate aegade ja vaimse tervise probleemide tõttu.

Sündimus on Eestis erakordselt madal ja kui tavaliselt iibest rääkides arutatakse, miks naised ei sünnita, siis kolmapäevasel meeste tervisele pühendatud konverentsil küsiti hoopis "Mees, miks sul lapsi pole?".

TÜ kliinikumi meestearst Sven Tennisbergi sõnul on suureks takistuseks isaks saamisel hirm nii majandusliku toimetuleku kui ka sõja ees.

"Nüüd on kaks suurt asja olnud meil järjest, kõigepealt COVID-i aeg ja siis lähipiirkonnas sõda. Viimased viis-kuus aastat on teadlikkus ja kartlikkus selle osas tõusnud," ütles Tennisberg.

Ta märkis, et kui mehed tema vastuvõtule jõuavad, näitab see, et neil on motivatsioon olemas. "Me näeme, et see teadlikkus on tõusnud ja kui ta juba on seal, siis me saame teda rahustada. Vähemalt tervise kohapealt meie saame teda aidata kontrollida ehk ei olegi asi nii trööstitu," lausus Tennisberg.

Kui emaks saajate keskmine vanus läheneb 29 eluaastale, siis isaks saadakse veelgi hiljem – 32-aastaselt. Kui viljakuse puhul räägitakse üldjuhul ennekõike naistest, siis Tennisbergi sõnul ka meestel on vanuse lisandudes aina keerulisem isaks saada.

"Viljakuse langust rõhutakse küll naise poolt rohkem, aga ka meeste poolt viljakus läheb vanusega alla. Muidugi elustiil ning kõik need faktorid mängivad siin rolli, see on kumuleeruv efekt nii vanusel kui ka üldtervisel," lausus ta.

Psühhiaater Mari-Liis Laanetu sõnul on valmisolek lapsi saada vaimse tervise murede korral, olgu selleks siis depressioon või ärevushäired, märksa väiksem.

"See mõjutab olulisel määral neid otsuseid ja teisalt, kui vaimne võimekus on kehvem, siis on vähem võimeid ja võimalusi seda sammu ette võtta. Kasvõi alustades võimest paarisuhet luua või seda hoida," lisas Laanetu.

Viimasest meeste terviseuuringust selgus, et depressioonirisk oli igal neljandal mehel, kuni 24-aastaste seas küündis see 40 protsendini. Laanetu sõnul on tänapäeva mehed vaimse tervise muredest teadlikumad ja ka varmamad abi otsima.

"Isadus tegelikult suurendab meeste enesekindlust ja empaatiavõimet, nad saavad elule sellise tähenduse, aga loomulikult on seal omad raskused – hästi suur elumuutus, just esimese lapse saamisega seoses," märkis Laanetu.