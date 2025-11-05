X!

Saksamaa valitsus kiitis heaks bürokraatia vähendamise kava

Välismaa
Saksamaa kantsler Friedrich Merz
Saksamaa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Välismaa

Saksamaa valitsus kiitis kolmapäeval heaks meetmete paketi, mille eesmärk on vähendada bürokraatiat riigis.

Kava eesmärk on vähendada bürokraatiat nii ettevõtete kui ka eraisikute jaoks. See hõlmab aruandluskohustuste vähendamist ning lihtsustatud töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju.

Digiministeerium teatas avalduses, et kantsler Friedrich Merzi valitsus on alates ametisse asumisest juba kehtestanud kolme miljardi euro väärtuses leevendusmeetmeid.

Uue paketi eesmärk on neid jõupingutusi tugevdada 50 tegevuspunkti abil, näiteks kiirendatud planeerimismenetluste ja lihtsustatud tööseadustega.

Eelnõuga kohustutakse ka vähendama kestlikkusaruandlust, kiirendama Saksamaa mobiilside- ja fiiberoptilise võrgu arendamist ning digiteerima kinnisvaralepinguid, vahendas BNS.

Lisaks 50 punktile on veel kaheksa meedet, mida saab ministeeriumi sõnul kohe rakendada ja mis säästaksid 100 miljonit eurot.

"Valitsusel on nüüd konkreetne kava bürokraatia pikaajaliseks vähendamiseks," ütles digiminister Karsten Wildberger.

Septembris kutsusid ettevõtlusorganisatsioonid Merziga peetud kriisikohtumisel valitsust üles vähendama bürokraatiat, et elavdada raskustes olevat majandust.

Äriringkonnad reageerisid viimasele paketile vastakalt.

Saksamaa oskustööliste konföderatsiooni (ZDH) president Joerg Dittrich ütles, et valitsus on näidanud, et võtab võitlust bürokraatiaga tõsiselt. Kuid masinatööstuse liidu VDMA direktor Thilo Brodtmann ütles, et plaan ei vasta ootustele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:32

Tartus valmis linna suurim rattapark

21:26

Mehed saavad isaks aina hiljem

21:26

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

21:24

Saaremaal tuvastati metsseal sigade Aafrika katk

21:08

Politoloogid: apoliitilise linnapea lubamisega mõtles Isamaa riigikogu valimistele

20:59

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

20:53

"Pealtnägija": Tallinna vanalinna elanikud on hädas kärarikka lokaaliga

20:53

"Pealtnägija": Ghanast on saanud üks maailma kiirmoe prügikaste

20:40

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

20:22

Saksamaa valitsus kiitis heaks bürokraatia vähendamise kava

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:26

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

20:59

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

07:47

Zohran Mamdani valiti New Yorgi linnapeaks Uuendatud

14:14

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

07:02

Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus saavutas uue madalpunkti

10:53

Sõõrumaa: isegi kui Reinsalu pakuks, ma linnapeakohta vastu ei võtaks

04.11

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

04.11

Euroopa Komisjon annab raha Pärnu metanoolitehase projektile

04.11

Konkurentsiamet hakkas uurima kuut suuremat kaubandusketti

08:42

Urmet Kook: seisus kohustab, härra peaminister

ilmateade

loe: sport

21:26

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

20:40

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

20:12

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

19:17

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

loe: kultuur

19:01

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

18:56

Niguliste kiriku renoveeritud tornis avati kunstinäitus "Radikaalne pehmus"

16:08

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

16:02

Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

loe: eeter

20:53

"Pealtnägija": Tallinna vanalinna elanikud on hädas kärarikka lokaaliga

18:31

Grete Paia: minu jaoks on sel laulul väga sügav tähendus

18:22

Getter Jaani: Laul "The Game" räägib mängust nimega elu

18:14

Laura Prits: lugu "Warrior" julgustab naisi ja mehi otsima abi

Raadiouudised

18:45

Ekovir sai prügikelmuse eest üle poole miljoni trahvi ning peab maksma kaks miljonit eurot keskkonnatasusid

18:45

Rail Balticu Pärnu-Ikla trassilõigul käivad geoloogilised uuringud

18:45

Päevakaja (05.11.2025 18:00:00)

18:45

ELi kliimakokkulepe sündis tänu eesmärgi lahjendamisele

15:20

Raadiouudised (05.11.2025 15:00:00)

12:40

ERJK määras Jevgeni Ossinovskile keelatud annetuse eest sunniraha 500 eurot

12:20

Raadiouudised (05.11.2025 12:00:00)

11:10

Tänavune huntide küttimise limiit on tavapärasest pisut väiksem

11:05

Tšehhi valimised võitnud euroskeptiline ANO sõlmis koalitsioonileppe kahe väikese äärmusparteiga

11:00

Ida-Virumaal pandi üles Eesti rekordpaikade tähised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo