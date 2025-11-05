Saksamaa valitsus kiitis heaks bürokraatia vähendamise kava

Kava eesmärk on vähendada bürokraatiat nii ettevõtete kui ka eraisikute jaoks. See hõlmab aruandluskohustuste vähendamist ning lihtsustatud töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju.

Digiministeerium teatas avalduses, et kantsler Friedrich Merzi valitsus on alates ametisse asumisest juba kehtestanud kolme miljardi euro väärtuses leevendusmeetmeid.

Uue paketi eesmärk on neid jõupingutusi tugevdada 50 tegevuspunkti abil, näiteks kiirendatud planeerimismenetluste ja lihtsustatud tööseadustega.

Eelnõuga kohustutakse ka vähendama kestlikkusaruandlust, kiirendama Saksamaa mobiilside- ja fiiberoptilise võrgu arendamist ning digiteerima kinnisvaralepinguid, vahendas BNS.

Lisaks 50 punktile on veel kaheksa meedet, mida saab ministeeriumi sõnul kohe rakendada ja mis säästaksid 100 miljonit eurot.

"Valitsusel on nüüd konkreetne kava bürokraatia pikaajaliseks vähendamiseks," ütles digiminister Karsten Wildberger.

Septembris kutsusid ettevõtlusorganisatsioonid Merziga peetud kriisikohtumisel valitsust üles vähendama bürokraatiat, et elavdada raskustes olevat majandust.

Äriringkonnad reageerisid viimasele paketile vastakalt.

Saksamaa oskustööliste konföderatsiooni (ZDH) president Joerg Dittrich ütles, et valitsus on näidanud, et võtab võitlust bürokraatiaga tõsiselt. Kuid masinatööstuse liidu VDMA direktor Thilo Brodtmann ütles, et plaan ei vasta ootustele.