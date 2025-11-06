X!

Keldo ei toeta tuuleparkide negatiivse visuaalse mõju klausli lisamist seadusesse

Tuulepark. Foto on illustratiivne.
Tuulepark. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegi ettepaneku mitte toetada Isamaa eelnõu, mille eesmärk on eelnõu seletuskirja järgi anda kohalikele omavalitsustele õigus välistada visuaalset vaadet oluliselt rikkuvate tuuleparkide rajamist. Minister Erkki Keldo hinnangul on visuaalne mõju väga subjektiivne kriteerium ja annab võimalused meelevaldseks tõlgendamiseks.

Eelnõuga nähakse ette, et planeerimisseadust täiendatakse punktiga, mille järgi ei algatataks detailplaneeringut sealhulgas juhul, kui detailplaneeringu elluviimisega kaasneks planeeritava tuuleelektrijaama ebaproportsionaalne negatiivne visuaalne mõju. Eelnõu seletuskirja kohaselt on eelnõu eesmärk anda kohalikele omavalitsustele õigus välistada visuaalset vaadet oluliselt rikkuvate tuuleparkide rajamist.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo kirjutas riigikantseleile saadetud tagasisides, et eelnõus nimetatud põhjusel detailplaneeringu algatamata jätmise üldaluse lisamine on problemaatiline mitmest aspektist.

Eelnõukohane alus "tuuleelektrijaama ebaproportsionaalne visuaalne mõju" on väga subjektiivne kriteerium ja annab võimalused meelevaldseks tõlgendamiseks," kirjutas minister Keldo.

Samuti ei selgu tema sõnul eelnõu seletuskirjast, kuidas selgitaks kohalik omavalitsus välja olulise visuaalse vaate rikkumise ilma eelneva põhjalikuma analüüsita.

Eelnõu ei arvesta Keldo sõnul ka kohaliku omavalitsuse planeerimisautonoomiaga, mis niigi võimaldab kohalikul omavalitsusel muul olulisel põhjusel ja avaliku huvi olemasolul jätta detailplaneering algatamata.

Neljandana toob minister kriitikas välja, et seadusemuudatus ei aita kaasa planeeringute kiirendamisele, vaid vastupidi.

"Seadusemuudatus tekitab veelgi rohkem võimalikke vaidluskohti, sest mõiste "ebaproportsionaalne visuaalne mõju" on ettepanekus sisustamata ning tõenäoliselt pole seda võimalik ka üksüheselt seaduse tasandil sisustada. Tuulepargi rajamisele eelnevad juba praegu põhjalikud ja mahukad mõjuanalüüsid, sealhulas visuaalsete mõjude hindamine. See tähendab, et mõjud ei jää hindamata ning juhul, kui konkreetsesse asukohta tuulikut objektiivsetel põhjustel rajada ei saa, siis sellist planeeringut ka ei kehtestata."

Sisustamata ning varasema praktikata protsessi lisamine planeerimismenetlustesse tekitab Keldo hinnangul probleeme õigusselgusega ning selle mõjud võivad olla kaugeleulatuvad ning prognoosimatud.

Lõpetuseks lisas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, et eelnõu seletuskirjas ei ole analüüsitud seaduse rakendamisega kaasnevat võimalikku negatiivset mõju Eesti taastuvenergia eesmärkide saavutamisele ega hinnatud selle kooskõla riiklike kliima- ja energiapoliitika suundadega.

Toimetaja: Urmet Kook

