Demineerijad leidsid Nursipalust hulga lõhkemata lõhkekehi

Võrumaal Nursipalu laiendusalal on demineerijad leidnud suure hulga sinna teise maailmasõja ajal jäetud erinevaid lõhkemata lõhkekehi.

Kohandupalu piirkonnas on peamiselt mürske leitud nii metsa all olevast sambla seest kui ka paar-kolm meetri sügavusel pinnasest. Teisaldatavad lõhkekehad viiakse demineerimiseks keskpolügoonile või Sirgala harjutusväljale.

"Oleme leidnud peamiselt Saksa päritolu teise maailmasõjaaegseid mürske ja kogu arv on natuke üle tuhande tänase (neljapäeva – toim.) hommiku seisuga. 90 protsenti lõhkekehadest, mida oleme leidnud, on võimalik transportida, ja 10 protsenti on sellised, mida ei ole võimalik siit ära viia. Neid demineerime kohapeal. Need sattusid siia teise maailmasõja ajal, kuna siin oli ladude ala ja siin hävitati ka moona 1944. aastal. Sakslased lasid oma laod õhku ja moon jäi maha," lausus kaitseväe demineerija veebel Mario Maripuu.