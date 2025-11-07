X!

Rahalise surve all olev Ekovir loodab leevendust Ossipenko pärandvarast

Uikala prügila.
Uikala prügila. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Mitmele omavalitsusele prügiveoteenust osutav Ekovir sai sel nädalal prügipettuse katse eest suure trahvi. Ekoviri kinnitusel teenuse hind selle tõttu ei tõuse. Küll loodab ettevõte leevendust saada pettuskatse initsiaatori Nikolai Ossipenko pankrotimenetlusest.

Ekovir osutab prügiveoteenust neljale Ida-Virumaa omavalitsusele - Alutaguse, Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe - ning Anija ja Jõgeva vallale. Kolmapäeval mõisteti ettevõttele prügikelmuse katse eest 650 000 eurot trahvi. Lisaks peab ettevõte maksma tagantjärele keskkonnatasusid üle 2 miljoni euro. Ekoviri esindava vandeadvokaadi Andri Rohtla sõnul tavatarbijat need trahvid ei mõjuta.

"Ekoviri juhatus ja omanik kinnitasid mulle, et selle rahalise karistuse ega ühegi Nikolai Ossipenkoga seotud nõude tõttu hinnad ei tõuse. Kui hinnad peaks tõusma, siis objektiivsete majanduslike asjaolude tõttu," ütles Rohtla.

Ekoviriga kokkuleppemenetlusse minnes arvestas ka prokuratuur, et see ei põhjustaks ettevõtte maksejõuetust ega pankrotti.

"Praeguse kohtuotsuse järgi võib osaühing Ekovir edasi tegutseda ehk kohtuotsusega talle tegutsemiskeeldu ei kohaldatud. Kindlasti oli ka riigil ehk keskkonnaametil huvi, et äriühing jätkaks tegevust, et saaks likvideerida tekkinud probleemid. Äriühingu pankroti korral ei maksa äriühing seda raha riigile tagasi ehk sellisel juhul kui äriühing läheks pankrotti või ei saaks edasi tegutseda, jääks riigile kogu kahju tagasi maksmata," sõnas majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Daniel Toom.

2022. aastal toimunud Ekoviri kelmuskatse eestvedaja, ettevõtte juht Nikolai Ossipenko suri eelmise aasta kevadel. Ekovir loodab, et ettevõtte vastu tekkinud nõudeid saab pöörata käimasoleva pärandvara pankrotimenetluse kaudu Ossipenko vastu.

"Nikolai Ossipenko pärandvara on hetkel pankrotimenetluses, kus üheks võlausaldajaks on Ekovir. Ekovir on esitanud sinna varasemalt nõudeid, muu hulgas ka sellesama keskkonnaameti 2-miljonilise nõude, ning plaanib esitada ka selle rahalise karistuse, mis välja määrati. See menetlus käib ja selle tulemust ei oska ma praegu öelda," sõnas Ekoviri esindav vandeadvokaat Andri Rohtla. 

Nikolai Ossipenko pärandvara pankrotihaldur vandeadvokaat Kristjan Aava ütles, et ta on kursis Ekoviri sooviga saada nõueteks katteid pankrotivarast. Kuna pankrotimenetlus on algusjärgus ja seotud mitme kohtuvaidlusega, siis on pankrotihalduri sõnul võimalikest lahendustest vara rääkida. Küll nentis vandeadvokaat, et kuna pärandvara on ilmselt vähem kui võlausaldajate nõudeid, siis ei piisa sellest kaugeltki Ekoviri nõuete katmiseks, isegi kui neid kohtus pankrotimenetluse ajal täies ulatuses tunnistatakse.

Lisaks kolmapäeval määratud trahvile ja nõuetele on Ekoviril enam kui 2 miljoni euro suurune ajatatud maksuvõlg.

