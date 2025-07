Uikala prügila põlengute põhjuseks on keskkonnanõuete rikkumised

Keskkonnaamet nõuab Uikala prügilalt kustutussüsteemi rajamist. Seniks on vana prügimäe sulgemistööd peatatud. Ameti hinnangul on Uikala prügila pidevate põlengute põhjuseks keskkonnanõuete rikkumised ja tulekahjud tekivad vana prügimäe sulgemise käigus.

Uikala prügila on tänavu põlenud üle 10 korra. Maikuus toimunud tulekahju kustutamiseks kulus 200 päästjal 9 päeva. Seekord loodetakse kiiremini toime tulla.

"Kustutustööd on kestnud pühapäeva lõunast alates. Me ise loodame, et me siin paari päevaga saame seekord asjad kokku tõmmata, aga see ei välista seda, et me sinna veel lähitulevikus uuesti minema ei pea," sõnas ida päästekeskuse juht Janar Kärner.

Keskkonnaameti hinnangul peitub Uikala prügila põlengute põhjus aastaid tagasi tehtud rikkumistes. Jäätmete ladestusala, mida praegu ei kasutata, ehitati keskkonnanõudeid eirates ja valesti. Põlengud tekivad vana prügimäe sulgemise käigus.

"Selles uues osas, seal põlenguid ei toimu. Põlengud toimuvad seal, kus likvideeritakse sõna otseses mõttes vana jama, mis ei vasta ei keskkonnanõuetele ega projektile ja selle sulgemistööde käigus vanad jäätmed saavad hapnikku ja seetõttu tegemist on olnud isesüttimisega," lausus keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.

Keskkonnaamet on Uikala vana prügimäe sulgemistööd peatanud.

"Ainuke lahendus on tõepoolest omada võimalikult head kustutussüsteemi, et nii kui te tööde käigus näete, et midagi juba kusagil on natuke tossu tõusmas, kohe see ära kustutada. Enne nad seda mäge näppida ei tohi," lisas Vakra.

Uikala prügila kustutustööd kestavad teist päeva Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR

Uikala prügilasse veetakse jäätmeid kõigist ida-Viru omavalitsustest ja prügilat sulgeda pole võimalik.

"Kõigepealt tuleb ikkagi teha kõik võimalik selle nimel, et pääste ei peaks kasutama oma tohutuid rahalisi ja inimressursse selle kustutamiseks," ütles Toila vallavanem Eve East.

Prügilat haldav ettevõte Ekovir on keskkonnaametilt saanud hulganisti ettekirjutusi ja trahve, mille summa küünib miljonitesse eurodesse. Samas on ettevõte oma võlgnevust riigi ees pidevalt vähendanud.

"Aktuaalsel kaameral" Ekovirilt kommentaari saada ei õnnestunud, kuid peale maikuus toimunud tulekahju teatas jäätmekäitlusfirma, et teeb probleemi lahendamiseks kõik endast oleneva.