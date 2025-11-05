X!

Kohus mõistis Uikala prügilat omava Ekoviri süüdi kelmuse katses

Eesti
Foto: Dmitri Fedotkin/ERR
Eesti

Ida-Virumaal asuvat Uikala prügilat omav ja prügiveoteenust osutav ettevõte Ekovir sai Eesti suurima prügikelmuse katse eest kokkuleppemenetluses trahvi. Kaks ettevõtte töötajat said tingimisi vanglakaristuse.

Kolmapäeval Jõhvi kohtumajas kinnitatud kokkuleppest selgus, et Uikala prügilas jäeti 2022. aastal kaalumispettuse teel registreerimata 5600 tonni jäätmeid. Nii jäi riigil saastetasudena saamata 1,5 miljonit eurot.

"See on keskkonnaameti ajaloo suurim keskkonnatasudest kõrvale hoidmise juhtum, kus on jäätmeid ladestatud oluliselt rohkem ja tasusid makstud ei ole – see on väga suur töövõit kogu keskkonnaametile," ütles keskkonnaameti Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis.

Uurimine tuvastas, et suurpettuse eestvedajaks oli ettevõtte omanik, eelmise aasta kevadel surnud Nikolai Ossipenko.

"Nikolai Ossipenko mõjuvõim OÜ Ekovir töötajate üle oli niivõrd suur, et nad olid mis tahes põhjustel nõus tegema seda, mida Nikolai Ossipenko tahtis. Ja käimasoleval juhul ta tahtis, et pandaks toime kuritegu," rääkis Ekoviri esindav vandeadvokaat Andri Rohtla.

Ekovirile määrati karistuseks 650 000 euro suurune trahv, millest tasumisele kuulub 250 000 eurot. 400 000 euro määrati tingimisi nelja-aastase katseajaga.

Lisaks peab ettevõte tagantjärele koos intressidega maksma kaks miljonit eurot keskkonnatasusid.

Arestitud 15 sõidukit jäävad peale kohtuotsuse jõustumist avalik-õigusliku nõude tagamiseks aresti alla kuni nõude täieliku täitmiseni või nõude osalise täitmiseni, mille osas annab maksuhaldur nõusoleku vara aresti alt vabastada.

Eesti Vabariigi kasuks seatud kohtulikud hüpoteegid kolmele kinnisasjale ja ühele hoonestusõigusele jäävad samuti kehtima kuni avalik-õigusliku nõude täieliku täitmiseni või nõude osalise täitmiseni, mille osas annab maksuhaldur nõusoleku vara aresti alt vabastada.

Viis arestitud sõidukit vabastatakse peale kohtuotsuse jõustumist aresti alt.

Ettevõtte tegevjuhile Stanislav Matišinetsile ja ettevõtte endisele keskkonnaspetsialistile, praegu Lüganuse vallas sama ametit pidavale Olga Valijevale määras kohus tingimisi vanglakaristuse. Karistuse pikkuseks vastavalt 1 aasta ja 7 kuud ning 1 aasta ja 4 kuud vangistust.

"Kahe isikuga tehti oportuniteet ehk lõpetati menetlus otstarbekuse kaalutlusel, kuna nende rollid olid marginaalsed ja prokuratuur ei pidanud vajalikuks nende kriminaalkorras karistamist ning nad pidid täitma rahalise kohustuse," sõnas ringkonnaprokurör Daniel Toom. "Ülejäänud kolm isikut, kellest kaks olid füüsilised isikud ja üks osaühing Ekovir, mõisteti kohtus süüdi."

Ekovir oli ilma kohtuotsusetagi keerulises olukorras, sest ettevõttel on maksuvõlg üle 2,1 miljoni euro. Lisaks on vaja täita keskkonnameti ettekirjutused sageli põlema kippuva prügila tuleohutumaks tegemiseks.

"Mis seal salata, ettevõttel on keeruline seis, kuid ettevõte näeb, et ta saab oma majandustegevust jätkata, ning keskkonnaameti ettekirjutuste täitmine on Ekoviri jaoks prioriteet," lausus Rohtla.

"Nende praegused tegevused näitavad, et asi liigub positiivsuse poole, ja me loodame, et nad tulevad olukorrast välja," lisas Lizdenis.

Äriregistri andmetel on Ekoviril 94 töötajat.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:29

Galerii: uus saatesari "Ridade vahel" viib kirjanike lapsepõlveradadele

11:29

"Plekktrummi" külaline on vaimulik ja hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi

11:22

Ukraina tabas Volgogradi naftakäitist, drooniladu Donetskis ja kütusebaasi Krimmis Uuendatud

11:09

Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

10:54

Selgusid kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiate nominendid

10:34

Ovetškin asutas 900 värava klubi

10:27

Kaire Tamm: mida on Istanbuli konventsioon meile andnud?

10:25

Hendrik Johannes Terras: vägivald ei ole eraasi, see on ühiskonna asi

10:21

Istanbuli konventsioonil on Eesti seadusandlusele selge mõju

10:17

Uuring: tuulepargid vähendasid 13 aastaga brittide energiakulusid 104 miljardi võrra

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

05.11

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

11:22

Ukraina tabas Volgogradi naftakäitist, drooniladu Donetskis ja kütusebaasi Krimmis Uuendatud

05.11

"Pealtnägija" ühe pere näitel: kust läheb sobimatute kasvatusviiside piir?

05.11

Sõja 1351. päev: Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

05.11

Sõõrumaa: isegi kui Reinsalu pakuks, ma linnapeakohta vastu ei võtaks

05.11

Kolmapäeval näeb viimaste aastate suurimat ja eredaimat superkuud

05.11

Kohus võttis Oleg Bessedini vahi alla

05.11

EL-i riigid leevendasid 2040. aasta kliimaeesmärki ja lükkasid edasi ETS2 jõustumise Uuendatud

05.11

ERJK tegi Ossinovskile ettekirjutuse keelatud annetuse tagastamiseks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:09

Saarma ja Sinjavski klubid langesid Tšehhi karikasarjas välja

10:34

Ovetškin asutas 900 värava klubi

10:07

Henn avaldas jalgpallikoondise koosseisu novembrikuisteks mängudeks

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

loe: kultuur

11:29

Galerii: uus saatesari "Ridade vahel" viib kirjanike lapsepõlveradadele

11:29

"Plekktrummi" külaline on vaimulik ja hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi

10:54

Selgusid kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiate nominendid

09:54

Kelli Gedvili ja Maarja-Liis Mölderi näitusel põimuvad kunst, luule ja eestlaste läbielamised

loe: eeter

11:29

Galerii: uus saatesari "Ridade vahel" viib kirjanike lapsepõlveradadele

09:41

Galerist: toome avalikkuse ette seni kodudes olnud Georg Otsa tehtud maalid

08:49

Veesaar käis uhkel matusel: Indoneesias tuuakse kadunuke kord aastas koju

05.11

"Pealtnägija": Tallinna vanalinna elanikud on hädas kärarikka lokaaliga

Raadiouudised

09:50

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

09:25

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

05.11

Rail Balticu Pärnu-Ikla trassilõigul käivad geoloogilised uuringud

05.11

Päevakaja (05.11.2025 18:00:00)

05.11

ELi kliimakokkulepe sündis tänu eesmärgi lahjendamisele

05.11

Ekovir sai prügikelmuse katse eest trahvi

05.11

Raadiouudised (05.11.2025 15:00:00)

05.11

ERJK määras Jevgeni Ossinovskile keelatud annetuse eest sunniraha 500 eurot

05.11

Raadiouudised (05.11.2025 12:00:00)

05.11

Tänavune huntide küttimise limiit on tavapärasest pisut väiksem

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo