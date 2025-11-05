Kohus mõistis Uikala prügilat omava Ekoviri süüdi kelmuse katses

Kolmapäeval Jõhvi kohtumajas kinnitatud kokkuleppest selgus, et Uikala prügilas jäeti 2022. aastal kaalumispettuse teel registreerimata 5600 tonni jäätmeid. Nii jäi riigil saastetasudena saamata 1,5 miljonit eurot.

"See on keskkonnaameti ajaloo suurim keskkonnatasudest kõrvale hoidmise juhtum, kus on jäätmeid ladestatud oluliselt rohkem ja tasusid makstud ei ole – see on väga suur töövõit kogu keskkonnaametile," ütles keskkonnaameti Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis.

Uurimine tuvastas, et suurpettuse eestvedajaks oli ettevõtte omanik, eelmise aasta kevadel surnud Nikolai Ossipenko.

"Nikolai Ossipenko mõjuvõim OÜ Ekovir töötajate üle oli niivõrd suur, et nad olid mis tahes põhjustel nõus tegema seda, mida Nikolai Ossipenko tahtis. Ja käimasoleval juhul ta tahtis, et pandaks toime kuritegu," rääkis Ekoviri esindav vandeadvokaat Andri Rohtla.

Ekovirile määrati karistuseks 650 000 euro suurune trahv, millest tasumisele kuulub 250 000 eurot. 400 000 euro määrati tingimisi nelja-aastase katseajaga.

Lisaks peab ettevõte tagantjärele koos intressidega maksma kaks miljonit eurot keskkonnatasusid.

Arestitud 15 sõidukit jäävad peale kohtuotsuse jõustumist avalik-õigusliku nõude tagamiseks aresti alla kuni nõude täieliku täitmiseni või nõude osalise täitmiseni, mille osas annab maksuhaldur nõusoleku vara aresti alt vabastada.

Eesti Vabariigi kasuks seatud kohtulikud hüpoteegid kolmele kinnisasjale ja ühele hoonestusõigusele jäävad samuti kehtima kuni avalik-õigusliku nõude täieliku täitmiseni või nõude osalise täitmiseni, mille osas annab maksuhaldur nõusoleku vara aresti alt vabastada.

Viis arestitud sõidukit vabastatakse peale kohtuotsuse jõustumist aresti alt.

Ettevõtte tegevjuhile Stanislav Matišinetsile ja ettevõtte endisele keskkonnaspetsialistile, praegu Lüganuse vallas sama ametit pidavale Olga Valijevale määras kohus tingimisi vanglakaristuse. Karistuse pikkuseks vastavalt 1 aasta ja 7 kuud ning 1 aasta ja 4 kuud vangistust.

"Kahe isikuga tehti oportuniteet ehk lõpetati menetlus otstarbekuse kaalutlusel, kuna nende rollid olid marginaalsed ja prokuratuur ei pidanud vajalikuks nende kriminaalkorras karistamist ning nad pidid täitma rahalise kohustuse," sõnas ringkonnaprokurör Daniel Toom. "Ülejäänud kolm isikut, kellest kaks olid füüsilised isikud ja üks osaühing Ekovir, mõisteti kohtus süüdi."

Ekovir oli ilma kohtuotsusetagi keerulises olukorras, sest ettevõttel on maksuvõlg üle 2,1 miljoni euro. Lisaks on vaja täita keskkonnameti ettekirjutused sageli põlema kippuva prügila tuleohutumaks tegemiseks.

"Mis seal salata, ettevõttel on keeruline seis, kuid ettevõte näeb, et ta saab oma majandustegevust jätkata, ning keskkonnaameti ettekirjutuste täitmine on Ekoviri jaoks prioriteet," lausus Rohtla.

"Nende praegused tegevused näitavad, et asi liigub positiivsuse poole, ja me loodame, et nad tulevad olukorrast välja," lisas Lizdenis.

Äriregistri andmetel on Ekoviril 94 töötajat.