Viljandi vallas moodustasid koalitsiooni Isamaa ja EKRE

Kuigi Isamaa sai 27 liikmega vallavolikogus 16 kohta ja oleks saanud valitseda ka üksi, kaasati valitsemisse EKRE, kuna neid seovad sarnased valimislubadused. Nagu ka see, et kumbki erakond suuri tuuleparke valla maa-alale ei soovi.

Isamaa esinumber Viljandi vallas, Alar Karu rääkis, et Reformierakonnaga seisnes peamine erinevus tuuleparkide küsimuses.

"Meie soovisime ikkagi rahva käest rohkem küsida, uurida, kas nad ikkagi soovivad. Enamus täna on ikkagi sellele vastu. Ja kuna meil valla arengukavas on ka, et meil on väga oluline ikkagi puhas loodus ja miks inimesed maale elama tulevad, aga Reformil võib-olla oli see teistmoodi. Nemad olid, et vaja on rahvale selgeks teha kui kasulik see on," rääkis Karu.

EKRE esinumber Viljandi vallas Urmet Elmaste täheldas, et vallas on pikaajaliselt toimunud elanikkonna vähenemine, mis tuleb peat6ada või isegi tõusule pöörata.

"See tähendab esmakorras elamuarendust, pööramist tähelepanu lastega peredele, lastele. Areng on inimeste juurdetulemine, elanikkonna arvu suurenemine," sõnas Elmaste.