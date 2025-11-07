X!

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

Foto: "Aktuaalne kaamera"
Regionaalministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe koha ja ahvena seisundi parandamiseks. Ka kalurid on nõus, et midagi tuleb ette võtta. Mereinstituudi hinnangul tuleks piirata nii püüki kui ka kormoranide ja hüljeste arvukust.

Regionaalministeerium tahtis uuest aastast vähendada Pärnumaa kutseliste kalurite kalapüüniste arvu, kuid otsustas seda mitte teha, sest see toonuks kaasa omandiküsimuse lahendamise. Samas on Pärnu lahes koha ja ahvena seis kehv, mistõttu kaalub ministeerium nüüd varu parandamiseks teisi variante. 

"Koha puhul me saame rääkida näiteks alammõõdu suurendamisest ja võrgusilma suurendamisest. Ahvena puhul tasub rääkida kevadisest ajalisest püügipiirangust. Me arvame, et see peaks olema vähemalt kuu aega, et tal oleks ka mingisugune mõju," sõnas regionaalministeeriumi kalanduspoliitika osakonna juhataja Sigmar Suu.

Suu ütles, et võimalikud piirangud tahetakse kalurkonnaga läbi arutada ja järgmise aasta kevadeks otsusteni jõuda.

Kaluripaadid seisavad täna kala vähesuse tõttu kaldal ning kalurid on nõus, et midagi tuleb ette võtta, kuid enne otsuste tegemist tuleks uurida, miks kalavaru väheneb ega taastu.

Liivi lahe kalanduskogu juht Arne Taggo rääkis, et ministeeriumiga peetud koosolekul jäid teadlased ahvena populatsiooni mittetaastumist põhjendades kimpu. "Kaks kuud tagasi oli meil koosolek Pärnus, kus ka ministeerium osales ja tegelikult seal teadlased jäid natukene oma vastamisega selles suhtes kimpu – kui me küsisime otse, et mis on põhjus, miks ahvena populatsiooni ei taastu, siis tegelikult kaks kuud tagasi nad väitsid, et ega nemadki ei tea."

Mereinstituut leiab, et uuritud on küll ja aitaksid vaid radikaalsed lahendused.

"Pärnu ahven ja koha on tõesti väga halvas seisus ja ma tegelikult ei näe mingit paranemisvõimalust," ütles mereinstituudi juht Markus Vetemaa. "Soovist kaluritele meeldida, jättis valitsus järjekordselt vähendamata püüniste piirarvu. Kalurid tegid kõvasti lobi, võitsid ja võivad nüüd vette panna ikka sama palju püüniseid, isegi kui kala ei ole.

"Teiseks on Eestis pidevalt kasvanud kormoranide, hüljeste arv, seda ka ei piirata, sest see ei meeldi jälle rohelistele. Nüüd, kui kukkuva varu olukorras ühegi tarbija mõju ei kahane, mida siis oodata?" sõnas Vetemaa.

Vetemaa on veendunud, et ainult kalapüügi piirangutest ei piisa ning kui kormoranide ja hüljeste arvukust piirama ei hakata, ei ole mõtet loota ka Pärnu lahe kalavarude seisundi paranemist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

