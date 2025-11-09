Narvas tähistati isadepäeva sõjatehnika näitamisega

Kaitsevägi saabus Narva roomikute lõgina saatel. Tanke, lahingumasinaid ja liikursuurtükke toodi piirilinna Eesti eri paigust. Spordikeskuse saalis esitleti kergemat relvastust. Relvanäituse ja kontserdiga loodi mõnus keskkond, kus narvakad said isadepäeva koos kaitseväega tähistada.

"Kaitsevägi on selline võrdlemisi maskuliinne asutus, ehk siis meie seas on väga palju isasid, tuleb tõdeda, et järjest rohkem ka emasid. Aga tänasel päeval on hea meel just isadele sellist esiletõstmist tekitada. Meid on avasüli vastu võetud ja seda on ainult rõõm tõdeda," rääkis isadepäeva peakorraldaja, nooremveebel Marten Rohelpuu.

Isadepäev meelitas spordikeskusesse sadu Narva elanikke. Ürituse peategelasteks olid isad ja lapsed. Kaitseväe saabumise üle tunti rõõmu.

"Selliseid pidusid toimub väga harva. Meestel on pühi niigi üldiselt vähe, seepärast on see tähelepanuväärne. Olen rõõmus, et siia sattusin," ütles Narva elanik Aleksandr.

"Jõudsime kõike vaadata. Nägime kontserti, relvi, tehnikat, osalesime võistluses. Tõepoolest väga äge, laps on vaimustuses. Suurepärane," lisas Aleksei.

Kaitseväe tehnikat tulid uudistama ka vanemad inimesed.

"Minu abikaasa sai end taas noorena tunda. Meeldis. Taolisi üritusi tuleb kindlasti korraldada, eriti Narvas," ütles Lidia.

Viimati käis kaitsevägi Narvas "Kõikide laste isadepäeva" tähistamas 10 aastat tagasi.