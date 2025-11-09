X!

Narvas tähistati isadepäeva sõjatehnika näitamisega

Eesti
Foto: Mil.ee
Eesti

Narvas võttis isadepäeva korraldamise enda kätte kaitsevägi. Keskpäeval algas Narva spordikeskuses kogupereüritus, keskuse ees toimus lahingutehnika näitus.

Kaitsevägi saabus Narva roomikute lõgina saatel. Tanke, lahingumasinaid ja liikursuurtükke toodi piirilinna Eesti eri paigust. Spordikeskuse saalis esitleti kergemat relvastust. Relvanäituse ja kontserdiga loodi mõnus keskkond, kus narvakad said isadepäeva koos kaitseväega tähistada.

"Kaitsevägi on selline võrdlemisi maskuliinne asutus, ehk siis meie seas on väga palju isasid, tuleb tõdeda, et järjest rohkem ka emasid. Aga tänasel päeval on hea meel just isadele sellist esiletõstmist tekitada. Meid on avasüli vastu võetud ja seda on ainult rõõm tõdeda," rääkis isadepäeva peakorraldaja, nooremveebel Marten Rohelpuu.

Isadepäev meelitas spordikeskusesse sadu Narva elanikke. Ürituse peategelasteks olid isad ja lapsed. Kaitseväe saabumise üle tunti rõõmu.

"Selliseid pidusid toimub väga harva. Meestel on pühi niigi üldiselt vähe, seepärast on see tähelepanuväärne. Olen rõõmus, et siia sattusin," ütles Narva elanik Aleksandr.

"Jõudsime kõike vaadata. Nägime kontserti, relvi, tehnikat, osalesime võistluses. Tõepoolest väga äge, laps on vaimustuses. Suurepärane," lisas Aleksei.

Kaitseväe tehnikat tulid uudistama ka vanemad inimesed.

"Minu abikaasa sai end taas noorena tunda. Meeldis. Taolisi üritusi tuleb kindlasti korraldada, eriti Narvas," ütles Lidia.

Viimati käis kaitsevägi Narvas "Kõikide laste isadepäeva" tähistamas 10 aastat tagasi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:03

Võrus toimus taas suurlaat Uma Mekk

18:59

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:49

Narvas tähistati isadepäeva sõjatehnika näitamisega

18:46

Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

18:35

Tallinna lähivaldades on juba valitsejad selgunud

18:21

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

17:42

Suurorg vigastas rannet, MM-valikmängud suure küsimärgi all

17:29

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

16:56

Põnevusmängu võitnud Rae jätkab Balti liigas kaotuseta

16:18

Tabeliliider Audentes võttis meistriliigas kindla võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

16:13

Ukrainas on rünnakute järel elektritootmine häiritud Uuendatud

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

10:39

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

08.11

Venemaa korraldas Ukraina energiataristule ulatusliku rünnaku Uuendatud

08.11

Tallinna tulevane opositsioon kritiseerib Liivalaia trammist loobumist

08:11

Filipiinidele lähenev Fung-wong on paisunud supertaifuuniks

08.11

Teboil valmistub tegevuse lõpetamiseks ja peatas tarned tanklatesse

11:42

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

09:50

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

ilmateade

loe: sport

18:46

Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

18:21

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

17:42

Suurorg vigastas rannet, MM-valikmängud suure küsimärgi all

17:29

Hyundai Tänaku asendamisest: nimekiri on lühike, oleme kõigiga kontaktis

loe: kultuur

15:14

Ettevõtjad: kultuuriinimesed ei peaks eraraha küsimist võõristama

09:50

Theatrum ja Elektron.art jäid riigi tegevustoetuseta

09:10

Arvustus. "Frankenstein" ehk ühe koletise elu

09:00

Elin Kard: vabakutselisi nähakse endiselt heidikutena, kellega ei peaks tegelema

loe: eeter

14:25

Nordik Surfsisters: surf dikteerib kogu meie pere- ja tööelu

12:25

Sven Lõhmus: laulu ideed on mind tabanud autoroolis, kõrbes ja kassasabas

11:42

Dermatoloog: väikesed harjumused määravad, kui väärikalt me vananeme

10:39

Taivo Piller: lapsed annavad elule hoopis teise mõtte ja perspektiivi

Raadiouudised

07.11

Ministeerium otsib võimalusi Pärnu lahe kalavaru suurendamiseks

07.11

Eesti Energia sai kolmandas kvartalis suure kahjumi

07.11

Tallinna võimukõnelustel osalejad: Liivalaia trammiteed ei tule

07.11

Päevakaja (07.11.2025 18:00:00)

07.11

Kolonel Kiviselg: Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist

07.11

Viljandi valla uus võimuliit: tuuleparke siia ei tule

07.11

Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

07.11

Raadiouudised (07.11.2025 15:00:00)

07.11

Laupäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 11 kraadini

07.11

Viieteistkümnes koolis käib noppeõpe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo