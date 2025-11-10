Slovakkias tekitab küsimusi kuu jooksul juba teine rongiõnnetus

Pühapäevane õnnetus juhtus Slovakkia pealinna Bratislava ja Pezinoki vahelisel lõigu, pealinnast 20 kilomeetrit kirdes.

Õnnetuspaigal käinud siseminister Matus Sutaj Estok ütles televisioonis edastatud briifingul, et kokkupõrkes said kümned inimesed kergelt vigastada ja 11 inimest viidi haiglasse. Hukkunuid õnnetuses ei olnud, lisas ta. Rongid jäid kokkupõrke järel ka rööbastele, teatas politsei.

Uudisteveebisait Aktuality.sk vahendas ühele reisija sõnu, kes kirjeldas õnnetust valju pauguna.

See oli teine ​​rongiõnnetus Slovakkias viimase kuu jooksul. Kaks rongi põrkasid Ida-Slovakkias kokku 13. oktoobril, vigastades 91 inimest.

Kaks lühikese aja jooksul toimunud rongide kokkupõrget tekitavad Slovakkias tõsiseid küsimusi raudteeohutuse kohta, märkis väljaanne EUToday.

Slovakkia võimud alustasid riigi raudteevõrgu suhtes erikontrolli ning kõlanud on ka üleskutsed üleriigiliseks signaal- ja taristustandardite läbivaatamiseks ühes Kesk-Euroopa tihedaima liiklusega transiidikoridoris.

Bratislava ja Pezinoki vaheline liin, kus viimane õnnetus toimus, on üks riigi enimkasutatavaid raudteeliine. See teenindab nii piirkondlikke reisironge kui ka pikamaaliine, mis ühendavad Lääne-Slovakkiat naaberriikide Austria ja Tšehhiga. Igasugune katkestus sellel liinil mõjutab koheselt kogu riiklikku võrku, jättes Bratislava ja selle äärelinnade vahel pendeldajad lõksu ja peatades kaubaveo, mis sõltub koridorist piiriülese transpordi jaoks.

Kuigi raudteeõnnetused on Euroopas suhteliselt haruldased, on kaks kokkupõrget nii lühikese aja jooksul tekitanud Slovakkia ametivõimudele ebamugavaid küsimusi. Eksperdid hoiatavad, et vananev infrastruktuur, aegunud signaaltehnoloogia ja personalipuudus võisid luua eeltingimused selliste intsidentide tekkimiseks.

"Kui mõlemad õnnetused toimusid rööbasteede ühinemis- või vahetuskohtades, viitab see pigem süsteemsetele probleemidele kui kokkusattumusele," ütles Viinis asuv transpordiohutuse analüütik. "Slovakkia signaalimissüsteemid on aastakümneid vanad ja uuendused on olnud aeglased. Ilma kiireloomulise moderniseerimiseta ei saa välistada uue kokkupõrke ohtu."

Juhtum rõhutab ka Slovakkia raudtee-ettevõtte Železnice Slovenskej republiky (ZSR) laiemaid probleeme, millel on olnud raskusi moderniseerimiskulude katmisega piiratud avaliku sektori rahastamise tingimustes. EL-i toetatud projektid, mille eesmärk on ohutus- ja signaalsüsteemide ajakohastamine, on hankevaidluste ja bürokraatlike takistuste tõttu edasi lükkunud.

Slovakkia valitsus ei ole veel viimase õnnetuse kohta põhjalikku avaldust teinud, kuigi transpordiministeerium kinnitas, et uurijad on sündmuskohal ja et sõltumatu komisjon uurib nii oktoobris kui ka novembris toimunud kokkupõrkeid. Ministritelt oodatakse ka parlamendis vastuseid infrastruktuuri uuendamise tempo ja hädaolukordadele reageerimise valmisoleku kohta.

Slovakkia meediakommentaatorid märgivad, et kuigi Euroopa raudteedel on üldiselt head ohutusnäitajad, on väiksemad süsteemid, millel on segarahastus ja vanem varustus, endiselt haavatavad. Hiljutised investeeringud on keskendunud kiirraudteeliinidele, mis ühendavad suuremaid Euroopa pealinnu, jättes siseriiklikud pendelrongiliinid rahata.

Transpordi ametiühingud on korranud ohutusekspertide hoiatusi, kutsudes üles suurematele investeeringutele kaasaegsesse signaaltehnoloogiasse, automatiseeritud pidurisüsteemidesse ja personali paremasse koolitusse. Samuti väidavad nad, et kulude kärpimise meetmed ja tööjõu koondamine on põhjustanud dispetšerite ülekoormuse ja suurendanud nendepoolsete vigade tegemise tõenäosust.

Kahel juhtumil Slovakkias on tagajärjed ka väljaspool riigipiire. Riigi raudteevõrk on osa Kesk-Euroopat Balkaniga ühendavast peamisest kaubaveokoridorist. Püsivad ohutusprobleemid võivad takistada investeeringuid, häirida logistikaahelaid ja raskendada EL-i jõupingutusi rohelisema ja piiriülese raudteetranspordi edendamiseks.

Lisaks panevad mõlemad kokkupõrked tõenäoliselt proovile Slovakkia vastavuse ELi raudteeohutusdirektiividele, mis nõuavad liikmesriikidelt koostalitlusvõimeliste ja turvaliste juhtimissüsteemide säilitamist.