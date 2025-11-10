Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

Tallinnale kuulub Tallinna Linnatransport (TLT) teatas, et rajab Kopli lõpp-peatusesse akutrollide laadimispunkti, mis loob eeldused trolliliini number 9 taastamiseks alates 2026. aasta sügisest.

TLT juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et Kopli laadimispunkt on samm, mis loob võimaluse taastada trolliliini number 9 ning et projekt loob tehnilise võimekuse ka teiste trolliliinide osalise taastamise kaalumiseks tulevikus.

Laadimispunkti rajamine läheb maksma 140 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Trolliliin number 9 suleti 2017 aastal ning liin sõitis marsruudil Mustamäe (Keskuse)-Kopli. Trolli asemel hakkas sama liini sõitma bussiliin number 72.

Enne kõigi trolliliinide ajutist sulgemist Tallinnas oli pealinnas alles kunagisest üheksast liinist vaid neli: 1, 3, 4 ja 5. Trolliliinide järk-järguline sulgemine algas aastal 2000, kui lõpetati liini number 8 tegevus.

Tallinn on tellinud 40 uut akutrolli, mis saabuvad pealinna järgmise aasta suvel ning siis peaks taasavatama liinid 1, 3, 4 ja 5. Praegu käivad trolliliinide ümberehitustööd, mille järel kaovad senised kontaktliinid kesklinnast; uued kontaktiinid saavad magistraalidest Sõpruse puiestee ja Mustamäe tee.

TLT-s töötab 1500 sõidukijuhti, kes teenindavad 80 linnaliini. TLT sõidukipargis on 557 bussi, 42 sotsiaaltranspordi bussi ja 65 trammi. 40 uut trolli saabuvad 2026. aasta suvel.