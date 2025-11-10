X!

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

Eesti
Pädaste mõis ETV saates
Pädaste mõis ETV saates "Ühe maja lugu". Paremal mõisa üks omanikke Imre Sooäär ja vasakul saatejuht Owe Petersell. Autor/allikas: Kai Väärtnõu/ERR
Eesti

Pädaste mõisa pidajad andsid esmaspäeval sotsiaalmeedias teada, et 30 aastat tegutsenud restoran ja spaahotell lõpetab tegevuse ja pannakse müüki. Viimastel aastatel tegutses ettevõte kahjumlikult.

"Viimased aastad on olnud väljakutseid pakkuvad nii teenindussektorile kui ka väikesaartele nagu Muhu. Vaatamata omanike jätkuvale toetusele ja kõigile pingutustele tegevuse jätkamiseks on muutunud võimatuks jätkata endist moodi. Sügava kurbusega, kuid tohutu tänuga jätame nüüd hüvasti," kirjutasid Pädaste mõisa esindajad Facebookis.

"Pädaste mõis otsib uusi omanikke ja uut algust, kuna see on alates 1566. aastast korduvalt ennast püsti ajanud. Südamest suur tänu kõigi nende 30 aasta eest," seisis postituses.

Üks öö kahele Pädaste mõisas maksab kodulehelt broneerides 890 eurot. Võimalik on valida eri pakette.

Äriregistri järgi on Pädaste mõisa tegelikud kasusaajad Hans Martin Breuer, Imre Sooäär ja Machiel De Vries.

Aastal 2023 oli mõisa müügitulu 809 363 eurot ja mullu 906 892 eurot. Seejuures saadi 2023. aastal kahjumit 277 617 eurot, läinud aasta kahjum ulatus 479 836 euroni.

Toimetaja: Mari Peegel

18:19

Robert Täht sai kaela medali, Marily Lass püstitas punktirekordi

18:19

Isamaa sai Rakveres valitsemispartneri kolmandal katsel

18:04

PÖFF-il esilinastub Indrek Spungini dokumentaalfilm Velikije Lukist

18:00

Viljandimaal algas põllumajandusloomade matmispaika ümbritseva aia ehitus

17:51

Lass elust Rootsi tippklubis: eesmärk on meistritiitel, muu oleks pettumus

17:46

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

17:45

Tallinn lubab kõnniteed lumest puhastada kaheksa tunni jooksul

17:25

17:17

Ringkonnakohus muutis jalgpalli kokkuleppemängude kaasuses maakohtu otsust

17:12

Eesti keeles ilmus René Girardi poleemiline teos "Vägivald ja püha"

