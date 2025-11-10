Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

Pädaste mõisa pidajad andsid esmaspäeval sotsiaalmeedias teada, et 30 aastat tegutsenud restoran ja spaahotell lõpetab tegevuse ja pannakse müüki. Viimastel aastatel tegutses ettevõte kahjumlikult.

"Viimased aastad on olnud väljakutseid pakkuvad nii teenindussektorile kui ka väikesaartele nagu Muhu. Vaatamata omanike jätkuvale toetusele ja kõigile pingutustele tegevuse jätkamiseks on muutunud võimatuks jätkata endist moodi. Sügava kurbusega, kuid tohutu tänuga jätame nüüd hüvasti," kirjutasid Pädaste mõisa esindajad Facebookis.

"Pädaste mõis otsib uusi omanikke ja uut algust, kuna see on alates 1566. aastast korduvalt ennast püsti ajanud. Südamest suur tänu kõigi nende 30 aasta eest," seisis postituses.

Üks öö kahele Pädaste mõisas maksab kodulehelt broneerides 890 eurot. Võimalik on valida eri pakette.

Äriregistri järgi on Pädaste mõisa tegelikud kasusaajad Hans Martin Breuer, Imre Sooäär ja Machiel De Vries.

Aastal 2023 oli mõisa müügitulu 809 363 eurot ja mullu 906 892 eurot. Seejuures saadi 2023. aastal kahjumit 277 617 eurot, läinud aasta kahjum ulatus 479 836 euroni.