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ERR Gdanskis: Ukraina ülesehitamise konverentsil osalesid mitmed ettevõtted

Välismaa
Ukraina ülesehitamise konverents
Ukraina ülesehitamise konverents Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Poolas toimunud Ukraina ülesehitamise konverentsi eesmärk on kokku tuua kõik need, kes suudavad Ukrainat taastamistöödega aidata. See on ka viis, kuidas kokku siduda Ukraina ja ülejäänud Euroopa tulevik.

Ukraina ülesehitamise konverentsil leidus kõike - maapähklivõitootjatest ja koduehitajatest kuni kaitsetööstuseni. Peamiselt on selline üritus tähtis, et kõik need inimesed üksteisega tuttavaks saaks.

"Me toodame erilisi tuube, mida saab kasutada lennuvahendites, mootorites, raketimootorites. See on hea võimalus ennast esitleda, inimestega kontakte vahetada ja tutvuda. Peamine kasu on uued kontaktid," lausus Dnipropetrovski tuubitehase esindaja Anna Liashenko.

"See on väga hea üritus, kuhu tulevad edukad ettevõtted ja mõjukad inimesed, kes saavad osaleda uue tehnoloogia levitamisel Ukrainas ja Euroopas," sõnas ettevõte Pharmaxi tegevjuht Yurii Lebid.

"Me avame tee ukrainlastele, et nad saaks jätkata Euroopa Liidu turul ja müüa Ukraina kõrgtehnoloogilisi tooteid Euroopa turul," sõnas ettevõtte Nord Strike juhatuse liige Arnoldas Anelauskas.

Kõik see peaks andma ka lootust, et pärast sõja lõppu on olemas ühine nägemus Ukraina ja ülejäänud Euroopa ühisest edust.

"Koos teiste riikide ja rahvastega mõelda sellele, et päev pärast. See päev pärast tuleb kindlasti. Kui seda ei oleks ja seda mõtlemist, et mida me kõik hakkame ehitama, tegema, parandama ja nii edasi, siis võib-olla tuleks jälle mängu see termin, mis mulle väga ei meeldi - sõjaväsimus," lausus ettevõtte Defsecintel asepresident Jaan Hein.

Kõik see on ka oluline kohe praegu, mitte vaid pärast sõja lõppu.

"Kuidas võita sõda, hoides Ukraina kerksust, kuidas taas ülesehitada seda, mis vajab taastamist ja kuidas toetada Euroopa Liiduga liitumist. Kõik need kolm teemat on seotud. Selle ürituse väärtus on kõik need kolm teemat ühe laua taga kokku tuua," ütles mõttekoja International Renaissance Foundation juht Oleksander Sushko.

Oma toodangut näitasid ka mitmed Ukraina kaitsetööstuse ettevõtted, kes küll väga valjult ei tahtnud rääkida oma droonidest, mis tabavad Vene naftataristut sügaval Venemaal. Huvi nende vastu oli aga suur.

"Eraldi teemana esimest korda Ukraina ülesehitamise konverentsil ongi sõjatööstuse ühine arendamine. Meil on ka väga palju võita ja õppida Ukraina poole pealt," sõnas Eesti välisminister Margus Tsahkna.

Järgmine konverents toimub jaanuaris Eestis.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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