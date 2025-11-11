Ossinovski: Tallinn uurib Bessedinile tehtud väljamakseid

Tallinna linnavalitsus on pärast Oleg Bessedini kinnipidamist ette võtnud kõik linna väljamaksed mehele ja tema perekonnale, et tuvastada kellele ja mille eest maksti, rääkis linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) Vikerraadio hommikusaates.

"Summad on üüratud," ütles Ossinovski, lisades, et 15 aastaga ulatuvad need üle 800 000 euro. "Mida Bessedin on teinud selle eest? Keskerakonnale valdavalt lihtlabast parteipropagandat, aga levitanud ka Venemaa narratiivi, mis on Keskerakonnale sobinud."

Ossinovski, kes ilmselt lahkub linnapea ametist pärast pooltteist aastat uue koalitsiooni võimuletuleku tõttu, ütles saatejuhtide küsimustele vastates, et 20 aastat ühe partei võimu nii suures süsteemis nagu Tallinna linn on tekitanud väikesed keskerakondlikud ökosüsteemid, kus linna rahaga käidi ringi kas hooletult või lausa ebaseaduslikult

"Arusaamad ja teatud võimu- ja lojaalsussuhted on kujunenud väga pika aja vältel. Avastame neid üllatusi veel siiamaani," selgitas Ossinovski, miks näiteks Bessedini tegevuse uurimine alles nüüd algas. "Pooleteise aastaga on olnud raske seda kõike lõhkuda."

"Nüüd hakkab Minski ehitamine nii Venemaa mõjuvälja kui korruptsiooni osas uuesti peale," ütles Ossinovski uuele Keskerakonna ja Isamaa loodavale Tallinna koalitsioonile viidates.

Vastuseks küsimusele, et keskerakondlased on viidanud, et Bessedin tootis sisu ka SDE poliitikute huvides, näiteks Lasnamäe linnaosavanema Julianna Jurtšenko jaoks, ütles Ossinovski, et see on vale. "Jurtšenko ei ole tellinud Bessedinilt mingeid teenuseid," ütles ta.

Oleg Bessedini isa Aleksander Bessedin kaotas hiljuti Vene kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamisel töö, kuid sai kiiresti linna palgale tagasi. Kuidas seda selgitada?

"Vene kultuurikeskuse direktori nõunikuna kaotas töö. Olime šokeeritud, kui avastasime, et kohe pärast koondamiserahade väljamaksmist oli ta Kultuurikatla palgale tagasi võetud selgitusega, et muidu ei teatud, kuidas kultuurikeskuses asjad käivad," ütles Ossinovski.

Keskerakond: sotsid püüavad kasutada Bessedini kinnipidamist poliitilistel eesmärkidel

Keskerakonna aseesimehe Lauri Laats nimetas esmaspäeval absurdseks viisi, kuidas sotsiaaldemokraadid püüavad kasutada Bessedini kinnipidamist oma poliitilistel eesmärkidel.

"Sotside väited, nagu oleks Oleg Bessedin tihedalt seotud Keskerakonnaga, on valed ja absurdsed ka seetõttu, et viimastel aastatel on Bessedin korduvalt oma hallatavates veebikanalites hoopis teravalt kritiseerinud Keskerakonna ning esimehe tegevust, eriti Ukraina toetamise tõttu, ja tegelenud hoopis teiste poliitiliste jõudude kampaaniaga," ütles Laats.

Samas on Laatsi hinnangul märkimisväärsed hoopis Bessedini seosed sotsiaaldemokraatidega. "Vahetult enne kohalikke valimisi tootis Oleg Bessedini Facebooki grupp "Таллинцы" ("Tallinlased") suures mahus uudiseid Lasnamäe linnaosavalitsuse ja linnaosavanema Julianna Jurtšenko tegevustest, märkides uudise juurde, et on koos sotsiaaldemokraadist linnaosavanemaga. Kui Julianna Jurtšenkol oleks midagi selle vastu, siis oleks tal kõik võimalused sellist tegevust piirata," selgitas Laats.

Laats ütles, et Bessediniga seotud ettevõtted on tõepoolest osutanud Tallinnale kommunikatsiooniteenuseid, vahendades uudiseid kohalikest sündmustest, kuid neid ei peetud enam vajalikeks ja lõpetati Keskerakonna linnavalitsuse initsiatiivil.

Laats lisas, et teiste hulgas on Bessedini ettevõttelt tellinud teenuseid tänaseks sotsiaaldemokraatide hulka kuuluvad Raimond Kaljulaid, Vladimir Svet ning reformierakondlased Maria Jufereva-Skuratovski ja Jaanus Riibe.

Bessedin on kuriteos kahtlustatavana vahi all

Kaitsepolitsei pidas Bessedini kinni novembri alguses. Harju maakohtu otsusel võeti ta kaheks kuuks vahi alla. Kahtlustuse kohaselt on Bessedin vähemalt 2022. aastast koostöös Venemaa eriteenistuste huvides tegutsevate inimestega osalenud Venemaa informatsioonilises mõjutustegevuses, teatas riigiprokuratuur.

Muu hulgas kahtlustatakse Oleg Bessedinit sanktsioneeritud Venemaa meediakanalite sisu korduvas edastamises. See on käsitletav Euroopa Liidu sanktsiooni rikkumisena, mis on rahuvastane kuritegu.

"Me oleme kahtlustustes kirjeldanud seda, et Oleg Bessedini tegevus YouTube'i kanalil oli tihti kooskõlastatud Vene Föderatsioonis olevate erinevate isikutega, sealhulgas selliste inimestega, kes on spetsialiseerunud Vene Föderatsiooni mõjutustegevusele ja see koostöö meie hinnangul ei olnud juhuslik," rääkis juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Harju maakohus nõustus prokuröri väitega, et Bessedin võiks vabadusse pääsedes jätkata sarnast tegevust, kuna tal on säilinud vastavad sidemed. Kohus märkis ka, et on oht, et Bessedin põgeneb Venemaale. Kuigi tal on perekondlikud sidemed Eestis, on tal kutsealased kontaktid Venemaal. Bessedin on kodakondsuseta isik ehk tal pole Eesti ega ka Venemaa kodakondsust.

Bessedinile määrati riiklik kaitsja Natalia Lausmaa, kes ütles, et Bessedin end süüdi ei tunnista.

Bessedin on venekeelse kogukonna seas tuntud inimene. Ta on loonud populaarse Facebooki-grupi "Tallinlased" ja ka sadade tuhandete jälgijatega Youtube'i kanali. Mõlema tegevus on praeguseks peatatud.

Kapo büroojuht Harrys Puusepp ütles, et kahtlustuse esitamise eeldus on kindlad tõendid.

"Me ei esita inimestele Eestis kahtlustusi selle pealt, mis midagi tundub või keegi arvab, vaid me räägime konkreetsetest tõenditest. Olgu see kinnitus selles, et inimese tegevus võib olla avalikkusele häiriv, aga me esitame kahtlustuse siis, kui meil on tõendid, mis selleks alust annavad," lausus Puusepp.