Irvhambad pilkavad Venemaa esimest humanoidrobotit

"Venemaa esimene tehisintellektiga humanoidrobot kukkus oma ametliku debüüdi ajal 10. novembril Moskvas toimunud tehnoloogiaüritusel laval pikali, mistõttu töötajaid selle kinni katsid," kirjeldas väljaanne Newsweek.

"Robotit, mille nimi on AIdol, tutvustasid arendajad kui antropomorfse robootika eesrindlikku näidet, mis on ehitatud suures osas kodumaistest komponentidest. Kui kaks töötajat juhatasid robotit lavale filmi "Rocky" tunnusmuusika saatel, kaotas see tasakaalu ja kukkus, jättes lavale maha mitu komponenti," jätkas Newsweek.

Venemaa sõltumatute väljaannete jagatud videomaterjalist oli näha, kuidas töötajad tormavad robotit põrandalt üles lohistades seda musta riideriba taha peitma.

Roboti vaarumine ja pikali kukkumine andis irvhammastele põhjust keelt teritada ning seostada seda Venemaa praeguse elu-oluga.

"Ei midagi ebatavalist – Venemaal paljukiidetud humanoid AI-robot kukkus oma debüüdi ajal kokku. Ilmselt ei tulnud ta toime tulla Venemaa reaalsusega," kirjutas väljaanne NEXTA sotsiaalmeediavõrgustikus X.

Nothing unusual — just Russia's much-hyped humanoid AI robot collapsing on stage during its debut presentation.



Apparently, it couldn't handle Russian reality. pic.twitter.com/czFlclTYX5 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

"Venemaa avalikustas oma AI roboti. Ja … oh jumal, missugune tänapäeva Venemaa sümbol see oli," kirjutas kasutaja olex_scherba X-is.

Russia unveiled its AI robot. And… Oh my God, what a symbol for today's Russia it was! #StandWithUkraine pic.twitter.com/Z0KTZtaIFb — olexander scherba (@olex_scherba) November 12, 2025

"Ma ei suuda kujutada ette paremat metafoori Venemaa kohta kui nende oma robot," lisas kasutaja Akash Maniam

"Täna tutvustati Venemaa esimest humanoidrobotit. See meenutas pisut mobikut (halvustav väljend Ukrainas sõdimiseks Vene armeesse värvatu kohta – toim.), ta kukkus nagu oleks teda tulistatud ja meie katsed seda läbikukkumist varjata ei veennud kedagi," kirjutas kasutaja Darth Putin.

Russia's 1st humanoid robot was revealed today. A bit like a mobik, it fell over as if shot and our efforts at hiding the disaster convinced no one. pic.twitter.com/Eg2GxPovei — Darth Putin (@DarthPutinKGB) November 11, 2025

"Näib, et algoritm töötas vana skeemi järgi: esmalt sada grammi (viina – toim.) ja siis – robot," ironiseeris ukrainakeelne kasutaja nimega ZYUNDEX.

У росії презентували першого робота з ШІ… і він одразу впав прямо під час презентації.



Схоже, алгоритми там працюють за старою схемою: спочатку — сто грам, потім — робота ‍♂️ pic.twitter.com/vuy3xYgrS1 — ZYUNDEX (@zyundex) November 12, 2025

Alkoholitarvitamisele viitasid veel mitmed irvhambad, kes võrdlesid robotit Venemaa kunagise presidendi ja nüüdse julgeolekunõukogu asejuhi Dmitri Medvedeviga, kes on tuntud oma napsulembusega.

"Esitluse video põhjal võeti roboti loomisel aluseks Dmitri Anatoljevitš Medvedev," kirjutas X-i konto Prof.Preobraženski.

В Москве прошла презентация AIdol - российского робота с ИИ.



Судя по видео с презентации, при создании робота за основу взяли личность Дмитрия Анатольевича Медведева. pic.twitter.com/Iu1JgcHsRu — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 11, 2025

Ühe konto kasutaja nägi Vene humanoidrobotis siiski sarnasust ka ühe teise tuntud poliitikuga – USA ekspresidendi Joe Bideniga, kes oma ametiaja lõpus ilmutas samuti raskusi liikumisel.

WATCH: Russia unveiled it's much-anticipated 'humanoid' AI robot



The robot, named 'AIdol,' looked more like Joe Biden. pic.twitter.com/oqZ2g9eLdE — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2025

AIdoli avalikustamine tähistab Venemaa katset liituda ülemaailmse võidujooksuga tehisintellektil töötavate inimlaadsete robotite arendamiseks, märkis Newsweek.

Vene robootikafirma Idoli tegevjuhi Vladimir Vituhhini juhitud ettevõtte sõnul integreerib robot liikumise, objektide manipuleerimise ja inimlaadse interaktsiooni tehisintellekti abil. Humanoidrobotit olevat plaanis hakata kasutama erinevates sektorites, sealhulgas tootmises, logistikas, panganduses ja lennujaamades.

Kukkumist seostati kalibreerimisprobleemidega ja ettevõtte väitel toimus intsident roboti käimasoleva testimisfaasi ajal. "Loodan, et see viga saab kogemuseks," ütles Vituhhin.