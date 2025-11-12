Aasta põllumeheks valiti Tartumaa mesinik Taavi Tull

Maalehe ja põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud konkursil pälvis tiitli "Aasta põllumees 2025" Eesti suurima mesindusettevõtte OÜ Kumalane juht ja ausa mee eestvedaja Taavi Tull.

Tull juhib Tartumaal mesilat, kus korjealadel on Tartu-, Valga- ja Jõgevamaal ligi 1700 mesilasperet. Mesi kogutakse Nõo valda rajatud tootmishoonesse, kus vurritamis- ja villimisliinidelt jõuab Meveda kaubamärgiga mesi müüki.

Tulli ettevõte toodab tarbijatele ligi sada tonni mett aastas.

Taavi Tulli eestvedamisel on ettevõttest välja arendatud üks suurimaid mesilaid Balti- ja Põhjamaades. Tema ettevõtte fookuses on uuenduslikkus, tehniline pädevus ja rahvusvaheline avatus.

Esimene aasta põllumees valiti 2001. aastal ja selle sai Raivo Musting.

Aunimetus antakse tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu edendamise eest. Kandidaate saavad esitada nii põllumeeste ühendused kui ka omavalitsused.

Aasta põllumees saab auhinnaks Ferdi Sannamehe "Külvaja" pronkskuju vähendatud koopia, mille on modelleerinud skulptor Tiiu Kirsipuu.

Aasta põllumehed:

2001 – Raivo Musting, Külmsoo talu, Põlvamaa

2002 – Jaak Hinrikus, Põlva Agro OÜ, Põlvamaa ja Jaak Läänemets, Uuetoa talu, Lääne-Virumaa

2003 – Johannes Valk, Laheotsa talu, Harjumaa

2004 – Aavo Mölder, AS Tartu Agro, Tartumaa ja Andres Härm, Haage Agro OÜ, Tartumaa

2005 – Arvo Kuutok, Takkasaare talu, Järvamaa

2006 – Kalle Reiter, AS Sagro, Harjumaa

2007 – Ermo Sepp, Patika küla, Lääne-Virumaa

2008 – Mati Nurm, Puide talu, Valgamaa

2009 – Mart Timmi, Jaagumäe talu, Võrumaa

2010 – Madis Ajaots, Pilsu talu, Tartumaa

2011 – Avo Samarüütel, Männiku Piim OÜ, Tartumaa

2012 – Raivo Külasepp, AS Grüne Fee, Tartumaa

2013 – Tõnu Post, Kõljala põllumajanduslik osaühing, Saaremaa

2014 – Ilmar Teevet, Vändra osaühing, Pärnumaa

2015 – Romet Rässa, Habemiku talu, Tartumaa

2016 – Lembit Paal, Pajusi ABF, Jõgevamaa

2017 – Margus Muld, Kaiu LT, Raplamaa

2018 – Jaan Metsamaa, AS Metsaküla Piim, Harjumaa

2019 – Indrek Klammer, Voore Farm OÜ, Lääne-Virumaa

2020 – Kaja Piirfeldt, OÜ Remmelgamaa, Harjumaa

2021 – Andres Vaan, Topi Mõis

2022 – Veiko Pak, Kadarbiku Köögivili OÜ

2023 – Airi Külvet, Puutsa talu

2024 – Margo Klaasmägi, Osaühing Laekvere PM ja Muuga PM Osaühing

2025 – Taavi Tull, OÜ Kumalane, Tartumaa