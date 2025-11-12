X!

Aasta põllumeheks valiti Tartumaa mesinik Taavi Tull

Majandus
Aasta põllumees 2025 on Taavi Tull
Maalehe ja põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud konkursil pälvis tiitli "Aasta põllumees 2025" Eesti suurima mesindusettevõtte OÜ Kumalane juht ja ausa mee eestvedaja Taavi Tull.

Tull juhib Tartumaal mesilat, kus korjealadel on Tartu-, Valga- ja Jõgevamaal ligi 1700 mesilasperet. Mesi kogutakse Nõo valda rajatud tootmishoonesse, kus vurritamis- ja villimisliinidelt jõuab Meveda kaubamärgiga mesi müüki.

Tulli ettevõte toodab tarbijatele ligi sada tonni mett aastas.

Taavi Tulli eestvedamisel on ettevõttest välja arendatud üks suurimaid mesilaid Balti- ja Põhjamaades. Tema ettevõtte fookuses on uuenduslikkus, tehniline pädevus ja rahvusvaheline avatus.

Esimene aasta põllumees valiti 2001. aastal ja selle sai Raivo Musting.

Aunimetus antakse tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu edendamise eest. Kandidaate saavad esitada nii põllumeeste ühendused kui ka omavalitsused.

Aasta põllumees saab auhinnaks Ferdi Sannamehe "Külvaja" pronkskuju vähendatud koopia, mille on modelleerinud skulptor Tiiu Kirsipuu.

Aasta põllumehed:
2001 – Raivo Musting, Külmsoo talu, Põlvamaa
2002 – Jaak Hinrikus, Põlva Agro OÜ, Põlvamaa ja Jaak Läänemets, Uuetoa talu, Lääne-Virumaa
2003 – Johannes Valk, Laheotsa talu, Harjumaa
2004 – Aavo Mölder, AS Tartu Agro, Tartumaa ja Andres Härm, Haage Agro OÜ, Tartumaa
2005 – Arvo Kuutok, Takkasaare talu, Järvamaa
2006 – Kalle Reiter, AS Sagro, Harjumaa
2007 – Ermo Sepp, Patika küla, Lääne-Virumaa
2008 – Mati Nurm, Puide talu, Valgamaa
2009 – Mart Timmi, Jaagumäe talu, Võrumaa
2010 – Madis Ajaots, Pilsu talu, Tartumaa
2011 – Avo Samarüütel, Männiku Piim OÜ, Tartumaa
2012 – Raivo Külasepp, AS Grüne Fee, Tartumaa
2013 – Tõnu Post, Kõljala põllumajanduslik osaühing, Saaremaa
2014 – Ilmar Teevet, Vändra osaühing, Pärnumaa
2015 – Romet Rässa, Habemiku talu, Tartumaa
2016 – Lembit Paal, Pajusi ABF, Jõgevamaa
2017 – Margus Muld, Kaiu LT, Raplamaa
2018 – Jaan Metsamaa, AS Metsaküla Piim, Harjumaa
2019 – Indrek Klammer, Voore Farm OÜ, Lääne-Virumaa
2020 – Kaja Piirfeldt, OÜ Remmelgamaa, Harjumaa
2021 – Andres Vaan, Topi Mõis
2022 – Veiko Pak, Kadarbiku Köögivili OÜ
2023 – Airi Külvet, Puutsa talu
2024 – Margo Klaasmägi, Osaühing Laekvere PM ja Muuga PM Osaühing
2025 – Taavi Tull, OÜ Kumalane, Tartumaa

