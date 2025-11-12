X!

Eesti eurodebatt: Euroopa parlamendis pole kliima teemal üksmeelt

Eesti
Euroopa parlamendi saadikute debatt
Autor/allikas: ERR
Eesti

Kuigi suures plaanis pole Euroopa kliimaeesmärke vähendanud, võetakse vähemaks vahe-eesmärke. Kas vähendamist tehakse piisavalt või on selle tegemine silmakirjalik - seal pole Eestist valitud Euroopa parlamendi saadikutel üksmeelt.

Euroopa parlamendi saadikute debatis väitlesid Urmas Paet, Marina Kaljurand, Jana Toom, Riho Terras, Sven Mikser, Jüri Ratas ja Jaak Madison.

Küsimusele, kas Euroopa hakkab kliimaeesmärke tagasi pöörma ütles Kaljurand, et seda ei saa öelda, kui vaadata, mida eelmisel nädalal kokku lepiti.

"Kliimaneutraalsus aastaks 2050 ei ole tagasi keeratud. Natuke muudeti vaheeesmärke. Mingi paindlikkus on sisse kirjutatud, aga peamist eesmärki keegi pole muutnud," ütles Kaljurand.

Terrase sõnul tagurpidi käiku kahjuks ei tehtud. "Tegin ka 51 kolleegiga ettepaneku ETS2 eesmärgi edasilükkamiseks kolm aastat, eks me neljapäeval näeme, kas see läbi läheb. Euroopa inimesed on kehva majanduse all piisavalt kannatanud, me ei saa teha kütust kallimaks," ütles Terras.

Paet ütles, et ühelt poolt käib draama, aga päris elus heitmed vähenevad teoorias ette nähtud joones.

"See on kunstlik võitlus. Ettevõtjad tahavad ikkagi konkurentsis püüda, käib tasakaalupunkti otsimine looduse ja majanduse vahel," sõnas Paet.

"Me näeme, et EL-is läheb inimestele korda elukallidus ja julgeolek, kliima on tagaplaanil. Kuid Euroopa riikide ühiskonnad on väga erinevad, näiteks Holland ja Tšehhi - siin tuleb leida Euroopas see tasakaal. Selles, mis lepitakse kokku aga Brasiilias COP-il, ma üldse optimistlik pole," ütles Toom.

Ratas sõnas, et Euroopa on liiga kiiresti kliima teemal kapanud.

"Euroopa ettevõtlus peaks käima ühte jalga USA ja Hiinaga," ütles Ratas. "Neljapäevasel kliimahääletusel läheb parlament lõhki. Peame aga vaatama, kuidas läheb inimestel ja ettevõtetel, mitte ainult kliimat," sõnas Ratas.

"Nii palju kui mina olen kuulnud, siis homne hääletus läheb paremini, kui oskame oodata. Common sense tuleb esile. Hääletavad mõistlikult need jõud, kes said enamuse Euroopa parlamendis. Norme kõvasti leevendatakse," rääkis Madison.

Mikser sõnas, et nõukogu on meelt, et vaheambitsiooni tuleb tagasi lükata.

"See, mis toimub on silmakirjalik. Hakkame tõmbama hoone alusmüürist kive välja ja siis loodame, et katus jääb peale. Paremäärmuslikus pooles ongi neid, kes tahaksid suure kuvalda võtta ja kogu maja laiali peksta, aga küsimus pole CO2 tonnides, vaid selles, millised on mõjud kliimale ja meie inimestele. Läbi katastroofide või migratsiooni. Oluline on jääda ausaks, et eri poliitikad aitaksid edasi minna," sõnas Mikser.

Kliimaseaduse hääletus toimub Euroopa parlamendis neljapäeval.

Toimetaja: Mari Peegel, saadet juhtis Andres Kuusk

Allikas: "Esimene stuudio"

