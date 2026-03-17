Euroopa Komisjon reformib veel enne ETS-i läbivaatamist süsinikuturu reservi

"Me kavatseme seda teha juba enne [ETS-i] läbivaatamist – ka seetõttu, et see on intellektuaalselt lihtsam ja selle ulatus pole nii lai kui kogu [ETS-i] läbivaatamisel. Seega suure tõenäosusega varem," ütles Euroopa Komisjoni kliimavolinik Wopke Hoekstra teisipäeval EL-i keskkonnaministrite nõukogu eel ajakirjanikega rääkides.

Tema kommentaarid tulevad pärast seda, kui komisjoni president Ursula von der Leyen saatis esmaspäeval EL-i liikmesriikidele kirja, milles öeldi, et komisjon teeb ettepaneku suurendada reservi mahtu eesmärgiga hoida ära suured hinnakõikumised ja saada hinnad kontrolli alla.

Küsimusele, mida see tähendada võiks, vastas Hoekstra: "Viimane asi, mida me tahame, on hinnatõus."

Euroopa Komisjon peaks juulis esitama oma ettepanekut ETS-i ümberkorraldamiseks.

Heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) kohustab tööstusi, elektrijaamu, lennufirmasid ja laevandusettevõtteid maksma nende emiteeritavate kasvuhoonegaaside eest, ostes turult ETS-i süsteemis pakutavaid süsinikukvoote. Süsinikuturu stabiilsusreserv (MSR) on mehhanism, mis reguleerib turul olevate CO₂ kvootide hulka.