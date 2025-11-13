X!

WSJ: USA voogedastajad suudavad hinnatõusust hoolimata tarbijaid säilitada

USA meelelahutuskeskus Los Angeles
USA meelelahutuskeskus Los Angeles Autor/allikas: SCANPIX/AP/
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA meediafirmad toovad turule üha uusi voogedastusteenuste pakette ning tõstavad selle käigus hinda. Tarbijate jaoks valik laieneb ning nad jätkavad teenuste eest maksmist.

Viimastel nädalatel on voogedastusplatvormid HBO Max, Hulu ja Disney+ tõstnud vähemalt mõne oma teenuse hinda. Netflix tegi seda jaanuaris, hinnatõusu plaanidest on teatanud ka teised platvormid. Paramount teatas esmaspäeval, et tõstab järgmise aasta alguses Paramount+ hinda, vahendas The Wall Street Journal. 

Mõned kriitikud leiavad, et USA tarbijad maksavad nüüd rohkem raha, kuid kaotasid juurdepääsu mitmele programmile. Näiteks HBO Max, mille odavaim variant maksab 10,99 dollarit kuus, kaotas oma NBA mängude paketi. Lähiajal peaks kaduma ka CNN-i uudistevoog, kuna kanal käivitab eraldiseisva voogedastusteenuse.

Leht toob välja, et hinnatõusust hoolimata ei muuda USA tarbijad oma tellimusharjumusi. Analüüsifirma MoffettNathanson analüütik Robert Fishman ütles, et pole märke, et tellimusi tühistatakse. 

Uuringufirma Forrester asepresident Mike Proulx tõi välja, et tarbijatel on nüüd rohkem võimalusi minna üle odavamatele reklaame sisaldavatele pakettidele. See tagab, et tarbijad ei loobu teenusest täielikult. Lisaks teevad voogedastusteenused koostööd teiste pakkujatega. 

"Parim, mida ma pakettide kohta oskan öelda, on see, et olen seda juba varem kogenud. See meenutab elu vana tasulise televisiooni ajastul. Ehk, tarbijatel on juurdepääs tohutul hulgal sisule ja nad vaatavad sellest vaid murdosa," ütles Proulx.

