Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma

Karmen Joller.
Karmen Joller. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Sotsiaalminister Karmen Joller (Reformierakond) tegi rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta aprillist mitmete erivajadustega inimestele suunatud teenuste omaosaluse hinda kümme protsenti. Üksi elava inimese või perekonna esimese liikme toimetulekupiir tõuseb 20 eurot kuus - 220 euroni.

Joller tegi ettepaneku muuta järgmise aasta riigieelarve seadust selliselt, et psüühiliste erivajadustega inimeste kogukonnas elamise teenust saama suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus on 2026. aasta 31. märtsini 405 eurot kuus, aga alates 1. aprillist 446 eurot.

Ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus on 2026. aasta 31. märtsini 405 eurot kuus ja alates 1. aprillist 446 eurot kuus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse hoolekandeasutuse ühes või igas eraldiseisvas hoones
korraga rohkem kui 12 isikule.

Ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus on 2026. aasta 31. märtsini 477 eurot kuus ja alates 1. aprillist 525 eurot kalendrikuus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse hoolekandeasutuse ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule või eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones.

Päeva- ja nädalahoiuteenusel inimese omaosaluse maksimaalne maksumus 2026. aasta 31. märtsini 360 eurot kuus, alates 1. aprillist 396 eurot kuus.

Samuti tegi Joller ettepaneku tõsta üksi elava isiku või perekonna esimese
liikme toimetulekupiiri 220 euroni kalendrikuus. Alates 2022. aastast on see olnud 200 eurot.

Üksi elava pensionäri toetuse suurus püsib 200 eurot kalendriaastas.

Minister selgitas ettepaneku lisas, et valitsusele esitatud 2026. aasta riigieelarve seaduse eelnõu esitamisel jäid sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud määrad muutmata, kuna sooviti teha täiendav analüüs omaosalusega ja erihoolekandeteenuste hindadega seotud teenuste tegelike kulude osas AS Hoolekandeteenuste andmete alusel.

Ettepaneku alusel suurenevad omaosaluse maksimaalsed määrad alates 1.
aprillist võrreldes tanavu 1. jaanuaril kehtestatud määradega 10 protsenti.

Minister selgitas, et alates 2026. aastast lisandub omaosaluse piirmäära arvestusse ka voodiriiete ja nende pesemise kulu. Varem kattis need kulud riik, kuid tegelikult on need otseselt seotud majutusteenusega.

Minister märkis ka, et kulud majutusele ja toitlustule on viimastel aastatel viimastel aastatel suurenenud ning omaosaluse tõstmine on vajalik nende kuludega toimetulekuks.

"Ettepaneku alusel tõstetakse hindasid aprillist, kui muutuvad töövõimetoetuse
päevamäär ja rahvapension, mis vähendab hinnakasvu mõju," selgitas Joller.

Toimetaja: Mari Peegel

