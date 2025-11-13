Riik soovib teha automaksus rohkem erisusi puuetega inimestele

Rahandusministeeriumis on valmimas kolmas automaksu eelnõu, mis otsib leevendust puuetega inimeste probleemidele ja lahendab küsimuse, kuidas saab riigilt registreerimistasu tagasi kasutatud auto ostja, kui ta tagastab auto müüjale.

"Puuetega inimeste automaksuarvestuse kriteeriumid muutuvad sõltuvalt auto raskusest ja sellest, kas seal on istmed ja kas neid saab kinnitada, kui ratastooliseadmed on peale paigaldatud," sõnas riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond).

"Teine asi, mida ka rahandusministeerium soovib eelnõus lahendada, on liisinguettevõtete poolt osundatud probleem, et kui inimene ostab kasutatud auto naabrimehelt või ka müügiplatsilt, ja makstakse ära registreerimistasu, siis ostjale jääb ka õigus see auto 14 päeva jooksul müüjale tagastada. Siis omanik ei muutunud, seega ei peaks maksma ka registreerimistasu. Siin on küsimus, kuidas seda registreerimistasu tagasi saada. Neid juhuseid ei ole palju, aga neid on. Head lahendust pole, see vajab väljatöötamist," ütles Akkermann.

Eelnõu saab valmis selle aasta lõpus või järgmise alguses.

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu automaksu seaduse muudatuse, millega nähakse ette igale perele automaksu soodustust kuni 100 eurot aastas iga alaealise lapse pealt.