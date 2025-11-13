Maanteedel hakkavad kehtima talvised piirkiirused

Eesti riigiteedel algab suvise suurima lubatud sõidukiiruse 110 km/h liiklusmärkide eemaldamine ning kehtima hakkavad talvised madalamad piirkiirused, teatas transpordiamet neljapäeval.

Muutuva teabega liiklusmärkidega teelõikudel kehtestatakse suurimaks lubatud sõidukiiruseks kuni 110 km/h valgel ajal heade sõidutingimuste korral. 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspiiranguna kehtima 100 km/h. Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks sobiv.

Tallinna–Narva tee Maardu–Haljala 2+2 lõigul, kus on palju vasak- ja tagasipöördekohti ning suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetusteks, jäetakse talveks piirkiiruseks 90 km/h.

"Liiklejatel on oluline meeles pidada, et suurim lubatud piirkiirus ei ole alati ohutu. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus," soovitas transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa presisteate vahendusel.

"Talviste teeolude korral tasub möödasõitu vältida, ent kui seda on vaja teha, siis tuleb arvestada, et möödasõit võib võtta oluliselt rohkem aega ning kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, siis tuleks seda ohtlikku manöövrit vältida. Samuti tuleb meeles pidada, et ka 2+2 teedel võib möödasõidu sooritamisel teekatte libedus erinevatel sõiduradadel olla erinev," lisas ta.

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Laagri–Ääsmäe lõigul, Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Peetri–Mäo lõigul ning Tallinna ringteel Väo–Kanama lõigul on transpordiameti liiklusjuhtimiskeskusel õigus kehtestada muutuva teabega liiklusmärkidega suurim lubatud sõidukiirus kuni 110 km/h heade sõidutingimuste korral valgel ajal ning kuni 100 km/h pimedal ajal. Sõidutingimused määratakse piirkonnas asuvate teeilmajaamade mõõtmistulemusi arvestades.

Talveks jääb kehtima piirkiirus kuni 110 km/h kokku 250 kilomeetril ja 100 km/h kokku 109 kilomeetril.

Kiirust tuleb alandada, sest temperatuuride langus toob kaasa suurema libeduseohu. Et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil. Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist. Lisaks võimalikule libedusele muudab liiklemise ohtlikumaks ka suur pimeda aja osakaal.

Enne sõidu alustamist soovitab transpordiamet vaadata teeolusid portaalist Tark Tee.

Amet meenutab autojuhtidele ka, et hiljemalt alates 1. detsembrist peavad kõikidel sõiduautodel all olema talverehvid.