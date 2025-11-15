Keskerakonna volikogu: Eesti väärib Reformierakonna-vaba valitsust

Keskerakond võttis laupäeval vastu volikogu avalduse, milles kutsub üles moodustama ilma Reformierakonnata valitsust, sest erakonna sõnul ei ole Reformierakonnal enam rahva toetust.

"Reformierakonna juhitud koalitsioonid – koos oma satelliitide Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200-ga – on toonud kaasa riigijuhtimise usalduskriisi, majandusliku ebakindluse ja ühiskonna lõhenemise," ütles Keskerakonna volikogu esimees Erki Savisaar.

"Kohalikud valimised näitasid selgelt, et inimesed ei usalda Reformierakonda ja tema poliitikat. Tänase valitsuskoalitsiooni toetus on 12 protsenti, kuid peaminister keeldub vastutuse võtmisest ja erakorraliste valmiste esilekutsumisest. Aasta ja neli kuud on jäänud riigikogu valimisteni ning siis saame uuesti anda hinnangu Reformierakonna poliitikale," lisas ta.

Erki Savisaare sõnul on Reformierakond ja tema koalitsioonipartnerid tegelike lahenduste asemel hirmutanud rahvast Keskerakonnaga. "Tuletan meelde, et Keskerakond saavutas nendel valimistel ülekaaluka võidu nii Tallinnas kui ka üle Eesti. See näitab, et Eesti inimesed ei lase end enam eksitada poliittehnoloogiast ja kallitest kommunikatsioonitrikkidest. Eesti inimesed soovivad sisulisi lahendusi, veenvaid tegevusplaane ja kogemusi. Just seda pakubki Keskerakond," kinnitas Erki Savisaar.

Keskerakonna volikogu avalduses seisab, et Eesti vajab inim- ja ettevõtjasõbralikku maksupoliitikat, tagatud energiajulgeolekut ning vaba ja kaasavat ühiskonda.