Otepää vallas tegid võimuliidu Isamaa ja Reformierakond

Otepää vallas allkirjastasid Isamaa ja Reformierakond koalitsioonilepingu. Vallavanema kandidaat on senine vallavanem Jorma Riivald Isamaa erakonnast ja volikogu esimehe kandidaat on Siim Kalda Reformierakonnast.

Nii nagu enamus Lõuna-Eesti valdades tuleb omavalitsustel lubadustega olla ettevaatlik, sest eelarve suurelt unistada ei luba, nii ka Otepää valla koalitsioonilepingus olevad eesmärgid puudutavad eelkõige haridust ja vallas elavate inimeste üldist heaolu säilitamist.

Sõlmitud koalitsioonilepingus on olulisemad eesmärgid Otepääle uue lasteaia ehitamine, haridusvõrgu tugevdamine ja Tartu linnaga paremate ühenduste loomine.

"Eks, neid teemasid, mida turgutada meie vallas, on palju, aga eeskätt üks sidusamaid teemasid on kindlasti hariduse teema. Nii et oleme kokku leppinud, et kauaoodatud uus lasteaed Otepääle on tulemas ja tänu sellele tekib meil Otepää linna keskel selline hubane ja mõnus hariduslinnak, kus on lasteaed, muusikakool, gümnaasium, spordihoone ja õpilaskodu. Aga muid asju tekib nii sotsiaalhoolekandes, spordikultuuris. Ampluaa on lai," rääkis vallavanem Jorma Riivald.

Opositsiooni jääva valimisliidu Meie kogukond esinumber ja praegune Otepää valla volikogu esimees Rein Pullerits ütles, et valimisliidu ja Isamaa programmid olid küllaltki suure kattuvusega.

"Nii et eks me vaatame, kuidas uus koalitsioon tööle hakkab ja me ei näe mingit põhjust takistada ideesid, sest alati peab arvestama sellega, et igas väikeses vallas on teatud isikute vahel tekkinud väga suured emotsionaalsed

erimeelsused. Aga samal ajal kõik peavad arvestama sellega, et rahvas valib ikkagi sellepärast, et vallas midagi paremaks saab ja valla elu edasi läheb," sõnas Pullerits.